Femeia din Sibiu care şi-a omorât mama contabilă pentru avere s-a sinucis în arest

Femeia din Sibiu acuzată că și-ar fi ucis mama pentru a pune mâna pe avere a fost găsită moartă în arest, au anunțat procurorii vineri dimineață. Suspecta, în vârstă de 38 de ani, era încarcerată în Arestul IPJ Alba.

Aceasta se afla în Arestul de la Alba, întrucât Arestul de la Sibiu este în renovare.

"La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenție, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință. De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia. Femeia era custodiată în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul. Totodată, menționăm faptul că vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către polițiștii implicați în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate", au precizat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu într-un comunicat.

Şi-a sedat mama şi apoi a asfixiat-o

Ea era acuzată că și-a ucis mama, o contabilă cunoscută în oraș. Femeia, ajutată de o asistentă, au planificat și pus în aplicare crima cu premeditare care a avut loc în iunie 2024, scopul fiicei fiind acela de a intra în posesia moștenirii.

Asistenta medicală în vârstă de 46 de ani i-ar fi procurat substanțe sedative pe care victima le-a ingerat în ceaiul de la domiciliu. Ulterior, asistenta i-a injectat încă o doză, iar cele două femei ar fi asfixiat-o cu o pernă pentru a se asigura de deces.

La audieri asistenta medicală a povestit totul în detaliu şi şi-a recunoscut vina. Le-a spus anchetatorilor că-i pare extrem de rău că s-a lăsat manipulată de cea mai bună prietenă. Fiica victimei nu a dat însă dovadă de remuşcări şi chiar a contestat măsura arestului preventiv.

