Nimeni nu mai vrea să facă meseria asta. Sunt disponibile 500.000 de locuri de muncă în toată Europa

Europa se confruntă cu o penurie de şoferi de TIR. Sunt aproximativ 500.000 de posturi vacante, iar problema s-ar putea agrava în următorii ani, scrie publicaţia Ilsole24ore.com .

Tot mai puțini oameni vor să facă meseria asta, iar "veteranii" se apropie deja de pensie. În Italia, de exemplu, peste 86.000 de șoferi de camion vor ieși la pensie în următorii cinci ani. Asta înseamnă aproape o treime din toți șoferii care lucrează acum.

Problema este că nu există suficienți tineri care să îi înlocuiască. În ultimii doi ani, aproape 25.000 de șoferi au renunțat la meserie, iar numărul celor care s-au angajat recent este foarte mic.

Și nu salariul este principala problemă. Cei mai mulți șoferi spun că s-au săturat de parcările nesigure, de orele pierdute la încărcare și descărcare, de stres și de faptul că stau foarte mult timp departe de familie.

În Italia, peste 90% din marfă este transportată pe șosea, cu camionul. Asta înseamnă că lipsa șoferilor poate afecta direct livrările și aprovizionarea magazinelor și firmelor. În paralel, tot mai multe firme mici de transport dispar. Peste 20.000 s-au închis în ultimii zece ani, iar piața este controlată din ce în ce mai mult de companiile mari.

Transportatorii sunt afectați și de prețul ridicat al motorinei, iar în Italia a fost anunțat deja un protest al șoferilor de TIR la finalul lunii mai. Reprezentanții din industrie spun că situația devine tot mai gravă și că fără măsuri rapide, transportul rutier din Europa riscă să intre într-o criză serioasă.

