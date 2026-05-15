Cumpărăm tot mai puţine apartamente. Dar paradoxal, preţurile cresc. Cele mai căutate locuinţe rămân cele cu două camere, deşi, nici acestea nu mai sunt tocmai ieftine. Aşa se face că la un târg imobiliar din capitală, cei mai mulţi au venit doar să studieze ofertele. Dezvoltatorii spun că oamenii sunt tot mai prudenţi când vine vorba de banii pe care îi cheltuiesc.

Pe o piaţă imobiliară aproape blocată, se vinde... ce e mai ieftin.

"Pentru fata mea, care e doctorandă anul 1 la Poli. Ne orientăm pentru un apartament cu 2 sau 3 camere, vedem cum sunt prețurile.", spune o mamă.

Doar că " mai ieftin" înseamnă... tot foarte scump, se plâng cei care au trecut astăzi pe la târgul imobiliar deschis în capitală.

Reporter: Ce se cumpără cel mai mult?

Marian Labăduş, broker: Două camere. Și să vă zic de ce. Este la buzunarul clientului. Ce sare de 130-140 de mii se duce către 3-4 camere.

"Un apartament cu 2 camere, depinde. Dacă dorim să mergem mai mult până la metrou pe jos, 20 de minute, plătim 117 mii euro cu TVA inclus, mai aproape de metrou 130 mii.", explică Ilie Ciprian, manager vânzări.

Cei care-şi pun speranţa în apartamentele vechi nu ies mai câştigaţi. În funcţie de zonă, costul pe metru pătrat poate fi mult mai mare: 2.600 de euro faţă de 2.100 de euro, în cazul apartamentelor noi.

În București, apartamentele noi s-au scumpit cu 26%, iar cele vechi cu 12%. Și cursul euro a crescut prețurile locuințelor cu zeci de mii de lei în doar câteva zile.

"Gândiți-vă numai la TVA-ul de la 9 la 21%, mai adăugăm că TVA a crescut la beton, fier, plus adaosul nostru comercial. Negocierea, da, este mai dură. Cumpărătorii sunt mai crispați.", adaugă Ilie Ciprian.

Mara: De 4 camere. Acum stăm la 3 și vrem să ne mutăm la 4.

Reporter: Se mărește familia?

Mara: Da, avem un bebeluș, deja s-a mărit.

Reporter: La ce sunteți atenți?

Mara: Zonă, parc să avem aproape și metrou aproape.

Nici locuinţele în stare de proiect, la preţ redus, nu mai sunt la căutare după cazul Nordis.

"Cumpărătorii sunt foarte precauți, analizează foarte în detaliu, doresc foarte multe informații nu se mai duc și cumpără pe hârtie, vor să vadă că dezvoltatorul are o putere financiară.", precizează CătăIin Apetri, dezvoltator imobiliar.

"Oamenii sunt interesați în primul rând de finalizarea construcției și de garantarea faptului că ei vor deveni proprietarii respectivului imobil, cât de bine este făcut contractul de vânzare-cumpărare sau promisiunea.", explică Irina Dănilescu, notar public.

Aproape 90% dintre românii care caută o locuință consideră că prețurile sunt prea mari. Cei mai mulți spun că ar cumpăra imediat dacă ar găsi o ofertă foarte bună sau dacă prețurile ar scădea cu cel puțin 15 procente.

