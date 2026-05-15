Cantină socială pe roți la Iași. Mamă cu 9 copii: "Îmi este foarte greu, pentru mine e important"

Mitropolia Moldovei a pus pe roți o cantină socială mobilă, iar joi a avut loc prima oprire, chiar în curtea lăcaşului de cult, unde oamenii nevoiaşi au primit o masă caldă. Proiectul este finanțat exclusiv din donațiile pelerinilor, iar vehiculul va merge din localitate în localitate, acolo unde e mai mare nevoie. Potrivit statisticilor în România peste 30% din populație este în pragul sărăciei, iar grija zilei de mine a devenit o corvoadă.

Curtea Catedralei Mitropolitane din Iaşi a devenit neîncăpătoare după ce sute de oameni nevoiaşi s-au aşezat la coadă pentru a primi o porţie caldă de mâncare. Printre ei şi Florina, mamă a nouă copii, pentru care o masă caldă nu înseamnă doar hrană, ci o binecuvântare.

"Îmi este foarte greu, pentru mine e important. Au fost şi sărbători de Anul Nou, de Paşte, nu mi-e ruşine să spun că chiar nu am avut sărmăluţe, nu am avut nimic şi ne-am dus la cimitir", a mărturisit Florina Rotaru.

Ca ea au fost şi alţii pentru care pachetele sunt un real ajutor.

"Foarte importantă pentru noi, suntem necăjiţi, vai de capul nostru, dar asta este, o masă foarte bine primită", a spus o persoană nevoiaşă.

Totul s-a putut realizat doar datorită donaţiilor.

"Cu ajutorul celor care la rândul lor ne sprijină putem iată oferi o masă unor persoane care se află într-un moment vulnerabil, nu neapărat oamenilor străzii sau celor săraci, poate să fie şi un om care are o viaţă obişnuită, dar e într-un moment mai greu", a declarat Constantin Sturzu, purtător de cuvânt mitropolia Iași.

"Zeci de donatori au contribuit încă din faza de proiectare. Noi considerăm că le suntem de ajutor", a spus Diana Ciocan, organizator.

"Este extraordinar, dacă se poate cât mai mult. Îmi pare rău că nu mai mult pentru că nu am serviciu, dar am zis că din suflet le dau", a spus una dintre persoanele care au donat.

"Împreună la următoarele ediţii să avem şi mai multe porţii de mâncare şi mai mulţi voluntari şi bineînţeles cât mai mulţi beneficiari", a declarat Vlăduţ Ipate, voluntar.

Oamenii vor primi o masă caldă în fiecare zi de joi, iar donațiile pentru sprijinirea proiectului "Hrană pentru toți" pot fi făcute pe site-ul fiideajutor.ro sau la orice POS instalat în curtea Catedralei Mitropolitane.

