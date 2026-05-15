Registrul Auto Român ar fi suferit un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei după instalarea unui sistem ieftin de prevenire a incendiilor. Instalația s-ar fi activat accidental și ar fi distrus o mare parte din infrastructura IT a instituției. Paguba nu ar fi fost trecută în evidențele contabile timp de peste un an, iar incidentul ar fi permis atribuirea rapidă a unor contracte fără organizarea unei licitații, arată un raport de control obținut de News.ro.

RAPORT: Cum ar fi fost ascunsă o pagubă de 15 milioane de lei la RAR. Ar fi permis atribuirea unor contracte - Facebook/ Registrul Auto Român

"La data de 21.11.2024, la nivelul RAR – R.A. s-a produs un incident care a determinat deteriorarea unor echipamente în valoare de 14.634.373,50 RON, incident care nu a fost consemnat la momentul producerii, iar cuantumul pagubei nu s-a înregistrat în contabilitate, consemnarea şi înregistrarea consecinţelor urmând a fi efectuate după începerea controlului Corpului de control al M.T.I.(Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - n.r.), respectiv, începând cu luna noiembrie 2025, la peste un an de la producerea evenimentului", se arată în documentul intrat în posesia News.ro.

Raportul explică şi lungul şir de factori care au dus la producerea evenimentului. Mai întâi, documentul punctează că, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2024 privind instituirea unui cadru pentru securitatea cibernetică a reţelelor şi sistemelor informatice din spaţiul cibernetic naţional civil şi Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, instituţia avea obligaţia de a implementa „măsuri tehnice, operaţionale şi organizatorice proporţionale şi adecvate pentru a identifica, evalua şi gestiona riscurile aferente securităţii reţelelor şi a sistemelor informatice”. Concret, soluţiile tehnice pe care societatea le alegea trebuiau să „să nu primejduiască viaţa, bunurile şi mediul”. Raportul notează că s-a ales soluţia utilizării unui sistem cu aerosoli despre care experţii au concluzionat ulterior că "nu este adecvat pentru utilizare într-un data center". Constatările tehnice au relevat „o conduită administrativă defectuoasă” în amenajarea noului Centru de Date.

Decizia de a utiliza un sistem de stingere cu aerosoli a ignorat avertismentele specialiştilor şi recomandările anterioare.

Articolul continuă după reclamă

"În Nota de relaţii dată de D.B. (...) acesta a făcut menţiunea că, încă din 2015, „fostul manager IT, U.L. a întocmit un document prin care s-a propus un sistem de stingere cu gaz inert (...) dar nu s-a optat pentru această soluţie, deoarece costul sistemului bazat pe gaz inert este mult mai mare”. Deşi cerinţele tehnice iniţiale solicitau agenţi de stingere "curaţi şi ecologici", conducerea a acceptat varianta cu aerosoli, deşi "aerosolul nu este definit ca "agent curat"" şi, în final, sistemul „nu a fost în măsură să asigure siguranţa echipamentelor şi evitarea producerii evenimentului din 21.11.2024".

Viciile instalației de climatizare, ignorate

Investigaţia a stabilit că, timp de un an şi opt luni, viciile instalaţiei de climatizare au fost ignorate, fapt ce a contribuit direct la vulnerabilitatea Centrului de Date.

Astfel, la data de 23 februarie 2023, prin notificarea nr. 2632, conducerea RAR (Alina-Mihaela NIŢĂ) a solicitat societăţii Daclim HVAC SRL "remedierea în termen de 3 zile a instalaţiei de climatizare defectă", după ce se constatase că există ventilatoare defecte şi filtre colmatate. Patru zile mai târziu, la 27 Februarie 2023, este din nou consemnat oficial că "ventilatorul nr. 1 al instalaţiei de climatizare [este] în continuare defect" şi că instalaţia funcţionează cu protecţiile de aer anulate.

Pe 24 Septembrie 2024, societatea Amteh M.R.S. constată că şi „compresorul nr. 2 este defect”, fiind necesară instalarea unor piese critice ("trape oil"), iar, pentru achiziţia pieselor este declanşată procedura de achiziţie pe 15 Octombrie 2024. "În baza referatului, la data de 15.10.2024 a fost demarată procedura de achiziţie directă din catalogul electronic, cod unic de achiziţie DA36715232 – „înlocuire compresor echipament climatizare server, execuţie trapă ulei şi test aciditate” (anexa nr. 56), cu valoarea de 39.996 lei, fără TVA", se arată în document.

Pe 19 Noiembrie 2024 au loc lucrările de înlocuire a compresorului, într-un context de vulnerabilitate tehnică maximă.

Apoi, subliniază raportul, de la constatarea din februarie 2023 şi până la data de 19.11.2024, „timp de un an şi opt luni nu au fost identificate măsuri concrete de remediere şi nici efectuarea mentenanţei instalaţiei de climatizare”.

Motivul compromiterii infrastructurii IT a RAR

Raportul tehnic evidenţiază o eroare de proiectare şi mentenanţă care a dus la compromiterea hardware-ului.

Auditorii notează că „montarea generatoarelor de aerosoli... a fost realizată sub podeaua flotantă care opreşte circulaţia aerului”, generând scoaterea din funcţiune a protecţiilor climei.

Aşa că, la 21.11.2024, în urma declanşării accidentale, "praful alb eliberat din capsule ar fi pătruns în servere, în switch-urile de reţea şi în componentele hardware”. Aerosolul nu este un "agent curat" şi poate "coroda componentele electronice în timp", compromiţând funcţionalitatea întregului Data Center.

Deşi personalul a încercat să acţioneze butoanele de oprire a sistemului, din cele 26 de capsule s-a eliberat o pulbere albă (praf) care a pătruns în servere, switch-uri de reţea şi componente hardware, compromiţând funcţionalitatea întregului Data Center.

Incidentul a survenit în condiţiile în care, la nivelul RAR, "nu a existat/identificat până la data de 21.11.2024... o analiză de risc/plan de securitate IT", ultima analiză fiind din anul 2020.

Prejudiciul cauzat de incident este, conform auditului, de 14.634.373,50 RON (valoare de inventar) şi ar fi fost gestionat cu încălcarea normelor legale de raportare - „paguba produsă... nu a fost înregistrată în contabilitatea regiei”.

Raportul susţine că, prin neconsemnarea în contabilitate a pagubei, la 31.12.2024, valoarea patrimoniului Registrului Auto Român a devenit nereală. Prin neînregistrarea pierderii, s-a raportat un profit artificial, ceea ce a dus la „diminuarea cuantumului profitului (vărsământului) cuvenit statului (90% din profitul regiei)”.

Consemnarea a început abia în noiembrie 2025, după demararea controlului ministerial.

Justificarea unei "urgențe extreme"

Ulterior, conducerea RAR ar fi folosit acest incident - "generat de propria neglijenţă în asigurarea mentenanţei"(după cum precizează raportul) - pentru a justifica o stare de "extremă urgenţă". Sub acest pretext, s-a apelat la o procedură de negociere directă, fără publicarea unui anunţ de participare, pentru închirierea unei noi infrastructuri IT de la firma Aegeria Business Consulting S.R.L., valoarea totală a contractelor atribuite fiind de peste 10,6 milioane RON (fără TVA).

Cine ar fi responsabilii

Raportul arată şi principalii responsabili pentru "neconformarea cu legislaţia în vigoare, neremedierea viciilor şi neefectuarea unor lucrări de mentenanţă" - conducerea executivă, reprezentată de Mihai ALECU, în calitate de Director General, şi Alina NIŢĂ, în calitate de Director Economic. Lor li se impută că nu au respectat obligaţia de diligenţă şi prudenţă a "unui bun proprietar" plus încălcarea art. 6 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, care arată că orice "pentru orice operaţiune economico-financiară (...) se impunea a fi consemnată în momentul efectuării/producerii ei într-un document".

Raportul stabileşte necesitatea recuperării prejudiciului şi informarea autorităţilor statului.

"Situaţia reală permitea stabilirea vinovăţiei şi identificarea persoanelor vinovate, astfel încât ar fi trebuit să se angajeze răspunderea", mai precizează documentul, iar RAR "ar fi trebuit să solicite recuperarea de la societatea Daclim HVAC S.R.L. a costului lucrărilor de remediere", subliniază documentul.

Nota a fost înaintată Ministerul Finanţelor Publice, pentru analiza constatărilor cu impact asupra vărsămintelor cuvenite statului şi luarea măsurilor ce se impun şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru analiza constatărilor cu impact asupra impozitelor cuvenite bugetului statului.

Reacția directorului RAR

Într-un răspuns la solicitarea News.ro privind oferirea unui punct de vedere legat de acuzaţiile aduse conducerii Registrului Auto Român, directorul instituţiei, Mihai Alecu, precizează: "Raportul la care faceţi referirea nu este un document public, iar ministerul nu a realizat o sinteză a acestui raport. Conducerea instituţiei analizează constatările primite prin Nota privind controlul tematic efectuat la RAR şi formulează puncte de vedere justificate prin documente pentru fiecare aspect menţionat în Raport. Documentul cu punctele de vedere ale Registrului Auto Român vor fi înaintate către MTI şi vă asigurăm că ulterior vom colabora cu toate instituţiile care au atribuţii în clarificarea constatărilor făcute de Corpul de Control în acel document".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰