Spectacol pe scenă, spectacol şi la intrarea în arenă. Concertul Metallica s-a încheiat cu un bilanţ nedorit. Mii de fani au rămas la porți cu bilete false. Surse Observator indică o cifră record: aproape 20.000 de scanări au fost respinse. Nu e prima dată când vedem o astfel de situaţie. Şi nu va fi nici singura, câtă vreme tehnologia vine în ajutorul speculanţilor, iar legile sunt încă neclare. Iată cum să ne protejăm noi de escroci.

Pentru aceste momente, pe internet s-a dat o bătălie dură. Epuizate în doar câteva ore, pe site-ul oficial, biletele la Metallica pe Arena Naţională au devenit afacere. Şi escrocherie.

Pe reţelele sociale, pe site-urile de anunţuri, chiar şi pe grupurile de cartier, s-au făcut schimburi, s-au revândut bilete. S-au dat... ţepe. Răzvan a găsit pe Facebook bilete la un preț rezonabil.

"Cineva avea patru bilete disponibile, 500 lei bucata a fost. [...] Am avut o comunicare foarte bună, am făcut plata într-un cont bancar aparent valid şi nu mi s-a părut nimic în neregulă. Am primit biletele pe WhatsApp", a explicat Răzvan, păgubit.

Doar că...

"La punctul de scanning am avut surpriza să descopăr că biletele erau false", a povestit Răzvan.

Un singur bilet valid se vinde de zeci de ori

Schema e una simplă. Un singur bilet valid se vinde de zeci de ori. QR-ul permite accesul o singură dată. Prin urmare, intră doar primul sosit. Restul - rămân la poartă.

"Ţeparii se bazează pe faptul că, dacă din acești cumpărători, 50 de cumpărători ai acelui bilet, trei-patru nu fac această plângere. Ei rămân cu acei bani, deci își fac un profit real făcând nimic", a explicat CEO-ul IaBilet, Emil Ionescu.

Fostul şef ANPC, victima ţepei cu bilete

Doar că nici măcar "experții" nu sunt imuni. Fostul șef ANPC, Horia Constantinescu, a plătit o mică avere pe o platformă de resale.

"Biletul costa undeva la 2.700 lei original, iar undeva la un adaos de până în dublu pentru varianta aceasta, după epuizarea biletului. [...] Am fost extraordinar de încrezător că voi reuși să ajung acolo unde îmi doresc. [...] Am decis să-mi asum riscul", spunea fostul preşedinte ANPC, Horia Constantinescu.

Site-urile de revânzare a biletelor cu sediul în Elveția sau în afara Uniunii Europene sunt aproape imposibil de controlat. Totuşi, promit înlocuirea biletelor sau returnarea banilor.

Reţelele sociale, "Vestul Sălbatic" al vânzărilor

"Deja primim sesizări. Avem dreptul, atunci când vorbim despre site-ul din România, din Uniunea Europeană, să luăm măsuri împotriva site-ului, inclusiv suspendarea activității acelei platforme", a explicat preşedintele ANPC, Csaba Bekesi.

Industria cere reglementări stricte. În alte state, biletele la concerte sunt nominale, obligatoriu însoţite, la intrare, de un act de identitate. Revânzarea e permisă doar pe platformele oficiale, unde adaosul e plafonat. Există şi în România.

"Biletele sunt verificate în spate. Codul QR inițial se schimbă, adică noul cumpărător va avea un cod QR nou, adică nu există riscul ca vânzătorul să vină totuși la eveniment cu biletele cumpărate", a spus Răzvan Manta, general manager IaBilet.

În perioada următoare, Bucureștiul va găzdui alte evenimente majore, precum concertele Iron Maiden sau Rita Ora.

