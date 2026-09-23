A fost agitație în comuna Cenei, localitatea unde a fost crima în luna ianuarie. Băiatul în vârstă de 15 ani, care i-a ajutat pe ceilalţi doi să incendieze şi să scape de cadavru, s-ar fi întors în localitatea în care a fost comisă fapta.

Spiritele s-au încins seara târziu, după ora 23, când oamenii din comuna unde a avut loc această crimă, care, așa cum ai spus și tu, a îngrozit România, au aflat că adolescentul acesta de 15 ani s-a întors în comunitate.

Vorbim de cel care nu a fost condamnat de Tribunalul Timiș la o pedeapsă de închisoare, ci în cazul lui s-a decis impunerea unui program de asistare zilnică. Aceasta este pedeapsa pe care a primit-o pentru favorizarea făptuitorului și profanare de cadavre.

Așadar, oamenii s-au adunat în jurul blocului în care acesta locuiește împreună cu mama și sora lui, au scandat și au aruncat cu ouă și făină în ușa apartamentului. Au îndoit-o, dar mai mult decât atât, mama spune că în urmă cu câteva zile i-au fost aprinse petarde tot în ușa casei.

Articolul continuă după reclamă

A cerut ajutor la 112

Disperată, femeia a sunat la 112 și a cerut ajutor, spunând că nu se mai simte în siguranță. Dar pentru că vorbim de Cenei, imediat la fața locului au fost direcționate trei autospeciale de poliție, trupele speciale ale poliției, dar și o dubă de jantarmerie. Iar în câteva minute, adolescentul a fost extras de acolo.

Mama s-a spune că este hotărâtă să depună plângere în acest caz. Și ce s-a întâmplat vine, iată, la cinci zile distanță de la prima decizie pe care a dat-o în acest caz Tribunalul Timiș.

Unul dintre adolescenții de 15 ani a primit 15 ani de închisoare. Acesta, despre care vorbim, a intrat în programul de asistare zilnică. Iar în cazul celui de 13 ani, ancheta a fost clasată pentru că nu avea vârsta răspunderii penale. Important de menționat, decizia nu este definitivă și este interesant de urmărit cum vor evolua lucrurile în acest caz și ce se va mai întâmpla.