OUG privind SAFE nu a fost adoptată de Camera Deputaţilor. Rămâne însă în vigoare în forma Guvernului

Proiectul de aprobare a OUG privind SAFE, programul de înzestrare a Armatei, nu a întrunit, marți, numărul necesar de voturi în plenul Camerei Deputaților. Au fost 110 voturi "pentru", 16 "împotrivă", 107 abţineri şi 59 de deputaţi care nu au votat. Ordonanţa rămâne însă în vigoare în forma adoptată de Guvern, fără modificările discutate în Parlament, iar proiectul se întoarce la comisii. Dezbaterile vor fi reluate în toamnă.

Plenul Camerei Deputaților nu a întrunit, marți, numărul necesar de voturi pentru a adopta proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență 38/2026 cu privire la programul SAFE, iar dezbaterile pe actul normativ vor fi reluate în sesiunea următoare. De mâine parlamentarii intră în vacanţă. Senatul a aprobat acest proiect, dar Camera Deputaților este for decizional.

Amintim că Ordonanța SAFE, adoptată de Guvernul Bolojan chiar înainte de a trece moțiunea ce cenzură, a fost modificată în Parlament. Cei din PSD l-au acuzat pe premierul interimar Ilie Bolojan că a introdus în OUG alte 12 articole care n-au nicio legătură cu programul SAFE

Ulterior, Senatul a eliminat articolele controversate din Ordonanța privind înzestrarea Armatei, după sesizarea CCR de către PSD. Pentru că a OUG a fost modificată, liberalii nu au mai vrut să o voteze la Camera Deputaților. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat azi, la Parlament, că OUG 38/2026 rămâne în vigoare şi produce efecte în totalitatea sa, în forma decisă de Guvern, fără modificări, urmând ca dezbaterile în comisii să fie reluate la toamnă.

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CCR a amânat pentru 15 iulie decizia privind sesizarea lui Sorin Grindeanu legată de faptul dacă Guvernul Bolojan avea dreptul să adopte OUG 38/2026 după ce fusese demis prin moţiune de cenzură.

Ce acuză PSD

Deputatul PSD Mihai Ghigiu a declarat că ordonanța a fost modificată la Senat de către parlamentarii social-democrați, care au eliminat unele articole prin care se acordau beneficii pentru primarii de la Bihor și pentru industria vinului.

"Vreau să fac câteva comentarii despre modul în care PNL a decis astăzi, în plenul Camerei Deputaților, să voteze asupra ordonanței privind programul SAFE. După ce luni de zile ne-a spus cât de importantă este responsabilitatea, după ce luni de zile ne-a spus că din cauza PSD nu reușim să implementăm PNRR, nu reușim să implementăm SAFE, astăzi am văzut o dovadă clară a modului în care PNL înțelege să fie responsabil față de România. Este vorba despre Ordonanța 38 adoptată de Guvernul Bolojan privind gestionarea SAFE, la care au adăugat și o serie de prevederi despre interesele PNL, respectiv finanțarea proiectelor de apă, de gaze din județul Bihor sau avantaje pentru industria vinului. Astăzi, în plenul Camerei Deputaților, PNL a votat împotriva propriei ordonanțe pentru că aceste prevederi au fost eliminate la Senat. La fel de interesant este că la Senat PNL a votat pentru această formă a ordonanței și astăzi s-au răzgândit din nou", a spus Ghigiu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că "răzgândeala devine modul în care PNL face politică în România". "Pare că nu se răzgândesc doar în ceea ce privește guvernul, crearea sau amânarea creării unui guvern, ci pare că se răzgândesc și în ceea ce privește proiectele importante pentru România. Cred că astăzi colegii din PNL puteau să dea dovadă de responsabilitate și să voteze acest proiect de lege de adoptare a acestei ordonanțe de urgență pe care chiar președintele lor, prim-ministrul Ilie Bolojan, a adoptat-o în Guvern", a conchis Ghigiu.

Importanţa programului "SAFE" pentru România

OUG 38/2026 are ca obiect de reglementare adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, precum și pentru protejarea activelor unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului.

România primeşte prin programul SAFE 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din UE, după Polonia. Banii sunt pentru apărare, infrastructură strategică şi industria de profil.