Satul pitoresc unde case de 100 mp costă cât o maşină. Unii proprietari le oferă chiar pe gratis

Trei apartamente dintr-un sat din Italia sunt oferite gratuit, iar cei care vor să devină proprietari trebuie să achite doar cheltuielile notariale. În mai multe localităţi din regiune, casele au ajuns să coste doar câteva sute de euro pe metru pătrat, însă nici preţurile extrem de mici nu mai atrag cumpărători. Satele se golesc de locuitori, iar unii proprietari ajung să îşi ofere locuinţele gratis decât să mai plătească pentru întreţinerea lor.

În Cassingheno, o localitate ce aparţine de comuna Fascia, din zona rurală a provinciei Genova, proprietara a trei apartamente a decis să le ofere gratuit. Cei interesaţi trebuie să suporte doar costurile notariale pentru a intra în posesia locuinţelor, scrie Open Online.

Situaţia reflectă criza profundă a pieţei imobiliare din această parte a regiunii Liguria. Depopularea, lipsa serviciilor şi dificultăţile de transport i-au determinat pe mulţi dintre locuitori să părăsească satele din zonă. În aceste condiţii, pentru unii proprietar este mult mai avantajos să renunţe la imobile şi să le ofere gratuit decât să continue să suporte cheltuielile de întreţinere.

Localităţile din Italia unde casele costă doar câteva sute de euro pe metru pătrat

Cazul din Cassingheno nu este unul izolat. Potrivit datelor prezentate de publicaţia Il Secolo XIX, Fontanigorda este comuna cu cele mai mici preţuri pentru imobiliare din întreaga regiune Liguria, cu o medie de 143 de euro pe metru pătrat.

Articolul continuă după reclamă

Pe următoarele locuri se află Fascia, unde proprietăţile sunt scoase la vânzare pentru aproximativ 380 de euro pe metru pătrat, Vobbia, cu 405 euro, şi Gorreto, unde preţul mediu ajunge la 416 euro pe metru pătrat.

Astfel, în Fontanigorda, o locuinţă cu o suprafaţă de 100 mp ar costa aproximativ 34.000 de euro, mult sub prețurile întâlnite în alte zone. Cu toate acestea, locuinţele rămân greu de vândut, iar proprietarii întâmpină dificultăţi în găsirea cumpărătorilor.

"Piaţa este în stagnare, iar oamenii nu vin", a declarat Marco Gallizia, primarul comunei Fascia, pentru Il Secolo XIX. Potrivit edilului, decizia proprietarei de a oferi gratuit cele trei apartamente arată cât de mult s-a prăbuşit valoarea imobilelor din satele şi cătunele regiunii.

De ce nu mai vrea nimeni să cumpere locuinţe, în ciuda preţurilor foarte mici

Preţurile mici nu sunt suficiente pentru a atrage noi locuitori. Lipsa serviciilor şi problemele de accesibilitate contribuie la depopularea satelor, iar cererea pentru astfel de proprietăţi este tot mai scăzută.

"În prezent, în satele din zonă, casele sunt practic oferite gratis, pentru că nu există piaţă", a explicat Paolo Saredi, primarul comunei Gorreto.

Edilul se teme că o nouă scădere a valorii proprietăţilor ar putea avea consecinţe şi mai grave. În lipsa cumpărătorilor, clădirile riscă să fie abandonate treptat, ceea ce ar accelera declinul localităţilor.

Probleme similare există şi în comună Valbrevenna, unde numeroase locuinţe din satele izolate au ajuns, prin moştenire, în proprietatea unor persoane care nu mai trăiesc în regiune.

Primarul Michele Brassesco explică faptul că, deşi preţurile de vânzare sunt foarte mici, cheltuielile necesare pentru renovarea şi întreţinerea caselor îi descurajează pe potenţialii cumpărători.