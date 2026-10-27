Însă de zile libere nu beneficiază şi crescătorii de animale care sunt tot mai solicitaţi în această perioadă pentru că numai mâine nu-i Crăciunul. Unii cumpărători au dat avansul încă din primăvară pentru a fi siguri că vedeta de pe masa de sărbători nu va lipsi. Pentru un porc de 150 de kg, spre exemplu, costul poate ajunge la 3.000 de lei, însă suma se poate achita în mai multe tranşe.

Înainte să ajungă în farfurie, porcul creşte în gospodărie. Cumpărătorii au început deja căutările pentru a fi siguri că vedeta de pe masa de Crăciun va fi nelipsită. În unele gospodării, crescătorii au rezervat deja aproximativ jumătate dintre porcii pregătiţi pentru sărbători.

"Eu am plătit în primăvară un avans ca să văd şi acum vreau să-mi iau altă rasă că din magazin eu nu vreau să mănânc, vreau să mănânc tradiţional. Când am fost noi copii tot aşa am mâncat, acum din magazin mâncăm apă".

"Am dat 500 de lei avans în primăvară, am dat acum 200, vin acum când primesc salariul cu încă 500 şi mai pun deoparte şi vin în fiecare lună până la Crăciun cu încă 500, iar atunci dau diferenţa", spun cumpărătorii.

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Însă până să ajungă pe masă, crescătorii au grijă să hrănească animalul cu tot ce e mai bun.

"Să fie totul natural. Eu le dau orz, porumb, grâu, floarea soarelui. Bag pâine în el şi ăsta e secretul. Cât mai natural, nu concentrat. Acesta e secretul cărnii", spune Petru Paşcalău, crescător.

Pentru cei care vor să ducă tradiţia mai departe, dar nu pot cumpăra un porc întreg există şi soluţii.

"Sunt familii care se cuplează sau prieteni care se cuplează câte doi la un porc şi duc tradiţia mai departe, insuflă acest lucru copiilor şi nepoţilor, un lucru pe care atât eu copiilor mei şi nepoatelor mele vreau să le insuflu mai departe, tradiţia românească şi a gustului porcului autentic crescut în bătătură", spun fermierii.

Preţurile sunt cuprinse între 16 şi 19 lei kilogramul în viu, dar pot ajunge şi la 20 de lei kilogramul pentru rasa Mangaliţa. Acestea nu diferă cu mult faţă de anul trecut, chiar dacă cerealele s-au mai scumpit.