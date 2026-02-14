Deși vine de peste Ocean, Valentine's Day și-a făcut bine loc în inimile românilor, care nu au pierdut nici in acest an ocazia să îşi sărbătorească iubirea. Printre mesele în doi, cadourile şi declaraţiile de dragoste s-au strecurat şi experienţe inedite: de la căsătorii cu termen de valabilitate, până la showuri de imagine şi lumină care evocă cele mai aprinse poveşti de dragoste din istorie.

Pentru o zi, Cristian şi Ioana devin soț și soție. Binecuvântarea au primit-o de la Vlad Ţepeş.

"Este foarte frumos. Apreciem foarte mult. Este o experienţă inedită", au spus soţii pentru o zi.

Inspirată de căsătoriile-fulger din Las Vegas, ceremonia de la castelul Bran a fost o surpriză plăcută pentru multe dintre cuplurile care au ales să viziteze tocmai azi obiectivul turistic.

"Castelul Bran sărbătoreşte V-day prin oferirea unui certificat de căsătorie, însoţit de un pahar de prosecco şi bomboane de ciocolată", a spus Alexandra Oprea, reprezentanta Castelului Bran.

Iar pentru cei pentru care dragostea trece, totuşi, prin stomac, a existat şi un meniu dedicat zilei.

"Am pregătit un meniu de 4 feluri: un antreu, o gustare, un fel principal şi un desert cu o variantă atât vegetariană, cât şi pentru cei care mănâncă carne. Sunt concepute cu ingrediente locale", a afirmat managerul unui restaurant.

Pentru o astfel de experienţă, cuplurile au scos din buzunar 600 de lei, iar în preţ au fost incluse şi vizita în castel, şi meniul de sărbătoare.

Pentru îndrăgostiţii care au rămas în oraș, dragostea a îmbrăcat un alt decor. La Muzeul de Artă Imersivă din Capitală, Valentine's Day a însemnat un show unic de imagini şi lumini.

"De Sfântul Valentin am ales să spunem o poveste despre iubire, construită din unele dintre cele mai puternice picturi din istoria artei. The Art of Love este un show imersiv care pornește de la un simbol cunoscut, acest balon în formă de inimă roșie, cunoscut dintr-o lucrare celebră", a afirmat Sorina Topceanu, cofondator muzeu.

"Eu și iubitul meu căutăm mereu experiențe noi și căutăm experiențe culturale. A fost extrem de frumos să văd o temă care se repetă în toate timpurile", a spus o vizitatoare.

Deşi Valentine's Day este o sărbătoare pe care românii au adoptat-o după anii 90, sondajele arată că atunci când vine vorba de iubire, suntem neaşteptat de darnici. Aproape 10 la sută dintre bărbaţi spun că au dat mai mult pe cadouri pentru Sfântul Valentin decât au cheltuit de Crăciun.

