Torturi de Valentine’s Day 2026: Cât costă un kilogram și ce modele romantice aleg îndrăgostiții

Cofetarii inventează torturi spectaculoase de Valentine's Day, iar îndrăgostiţii intră la cheltuieli. Declaraţiile de dragoste dulci, de culoare roz sau în formă de inimă se vând anul acesta cu preţuri direct proporţionale cu mare iubire pe care şi-o declară cuplurile.

Cofetarii au copt blaturi speciale şi au creat creme deosebite pentru Ziua Îndrăgostiţilor. Mesaje de iubire, cu inimioare şi foiţe de aur completează declaraţiile dulci. Un astfel de tort ajunge la 400 de lei kilogramul. Pentru o cină romantică, există şi variante minimaliste.

"Clienţii preferă mesajele simple şi directe "Happy Valentine's Day", "Te iubesc", "Love". Clienţii preferă produsele romantice, elegante şi uşor de împărţit. Contează foarte mult emoţia şi experienţa, nu doar produsul în sine", a spus Adriana Băzăvan, manager cofetărie.

Ciprian se gândeşte să îi facă iubitei o surpriză de Ziua Îndrăgostiţilor.

"Pentru iubita mea de Valentine's Day am două opţiuni momentan. Sigur îi cumpăr ceva dulce. Acum urmează să mă hotărăsc daca e ceva gata făcut sau creăm o experienţă să gatim împreună", a spus un tânăr.

Cofetăriile artizanale s-au pregătit din timp pentru cea mai dulce zi din an.

"Am început cam acum două săptămâni, am testat reţete, torturi, designuri ca să putem să fim pregătiţi. Să aibă şi formă de inimioară şi le-am gândit uşor diferit. Am preferat să păstrăm un design natural şi culori naturale", a declarat Andreea Druţă, manger cofetărie.

De obicei, romanticii asortează culoarea tradafirilor oferiţi cu nuanţa tortului de Valentine's Day.

Cofetarii s-au gândit şi la cuplurile care sunt la dietă.

"Vine o zi mai specială. Ne-am pregatit cu diferite dulciuri. Inimioară, tortuleţe, biscuiţi. Eu am o vorbă, iubirea trebuie răsfăţată cu ceva dulce. La modă acum sunt căpşunele trase în ciocolată", a spus Marinela Adam, manager cofetărie.

Un kilogram de tort în cofetării costă, în mod obișnuit, aproximativ 250 de lei. Însă, dacă optăm pentru un tort pe comandă, cu mesaj sau design special, în perioada Valentine’s Day prețul poate crește, deoarece se adaugă și costul cu realizarea decorului. Pentru cei care nu vor să se complice cu comenzile speciale, există și varianta supermarketurilor. În această perioadă au oferte, iar prețul pentru un kg de tort poate fi chiar și de trei ori mai mic decât în cofetăriile de cartier.

