Alergiile afectează tot mai mulți români, iar drumul până la diagnostic și tratament rămâne complicat și costisitor. Pacienții sunt nevoiți să treacă pe la mai mulți specialiști, fără o coordonare clară, ceea ce înseamnă timp pierdut și cheltuieli în plus. Medicii spun însă că situația ar putea fi schimbată în viitor, prin simplificarea accesului la investigații și tratamente.

"Atunci când am aflat costul. doamna doctor mi-a spus. "E ca o rată pe care tu o dai în fiecare lună timp de 3 ani de zile", spune un pacient.

De la medicul de familie la ORL, apoi la pneumolog sau alergolog. Acesta este drumul interminabil pe care un pacient care suferă de o alergie trebuie să îl parcurgă. Iar pe lângă timpul pierdut, costurile sunt pe măsură.

"Trebuie să traverseze cu povara costului tratamentului și povara tratamentului. Și stima de sine pentru că majoritatea spun "e doar o alergie, ce e așa grav?" Dar atunci când un copil nu poate să participe la serbare la grădi pentru că a fost făcută în aer liber, la verdeață, atunci suferi și tu ca părinte, suferă și copilul.", adaugă o pacientă.

Un pacient alergic din România ajunge să cheltuie aproximat 4.000 de lei pe an doar pentru investigații medicale, fără a include tratamentul. De obicei, acesta consultă mai mulți medici specialiști iar fiecare recomandă analize diferite. Costul final ajunge și la SCRIS2 6000 de lei cu tot cu tratament.

"În momentul în care pacientul se adresează unui specialist, cu siguranță va putea fi orientat mai departe în direcțiile potrivite, pentru că acesta este rolul nostru. Foarte important este ca pacientul să ajungă la medicul de familie și după aceea la medicii specialiști.", explică Camelia Berghia, medic primar alergologie-imunologie clinică.

Medicii își doresc modificarea modului actual de funcționare. În viitor, ar putea deveni posibilă compensarea medicamentelor și oferirea gratuită a analizelor pentru copii și persoane vârstnice.

"Niciun tratament nu este atât de eficient încât să ia o singură pastiluță și simptomele să dispară complet și să nu mai apară niciodată. E nevoie de răbdare, e nevoie de cooperare în modul în care se administrează medicamentele, în modul în care se respectă indicațiile medicului în ce privește doza, tipul de medicament, durata acestuia, frecvența cu care se administrează, astfel încât încet, încet simptomele să dispară și chiar după dispariția acestora tratamentul trebuie prelungit conform indicațiilor specialistului.", spune Luca Ghionaru, medic primar, Medicina de Familie.

Totuși, cea mai eficientă măsură rămâne prevenția. Nu ne naștem cu alergii, iar acestea se pot dezvolta chiar și la vârsta adultă. Dacă nu sunt identificate și tratate la timp, o simplă alergie poate evolua într-o afecțiune cronică.

Datele arată că aproximativ 8 milioane de persoane suferă de cel puțin o formă de alergie, iar circa 1 din 5 persoane suferă de rinită alergică, care este adesea declanșată de factori precum polenul, praful sau mucegaiul.

Chiar dacă nu avem simptome de alergie, asta nu înseamnă neapărat că suntem în siguranță. Medicii recomandă să fim precauți și să avem testele de alergie la zi pentru a verifica eventualele sensibilități.

