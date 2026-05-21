E perioada în care mulţi dintre noi începem să strănutăm, să lăcrimăm şi să ne simţim rău. Pe scurt, perioada alergiilor. Fie că vorbim despre polenul de ambrozie sau fulgii de plop, nimic nu pare să ne ferească de simptomele neplăcute. Există, însă, soluţii şi tratamente. Mai mult, un consult la medicul alergolog poate reduce semnificativ intensitatea simptomelor.

Mai, iunie şi iulie. Sunt lunile în care auzim cel mai des de alergia la polen. Iar, de cele mai multe ori, simptomele sună asftel:

"Nu pot respira. Mi se înfundă foarte tare nasul, îmi curg ochii, se activează o respiraţie greoaie să zic uneori, chiar şi pe timpul nopţii". "Mă simt foarte nasol". "Noaptea nu poţi să respiri", au spus oamenii.

De ce simptomele apar şi când stăm în casă

În acest sezon, plantele și ierburile eliberează cantități mari de particule fine, purtate ușor de vânt pe distanțe mari. Astfel, fie că eşti pe stradă, în parc sau în propria casă, tot vei resimţi concentraţia de polen.

"La un moment dat te obişnuieşti, devine o stare de fapt pentru că această alergie o am de foarte mulţi ani". "Iau un tratament. Mă simt foarte nasol. Şi copilul are la ambrozie şi la polenul ăsta cu fulgii de la plopi. (...) Dimineaţa iei tratamentul şi încerci să mergi mai departe cu ziua în curs". "Închid toate geamurile şi dacă simt nevoia sau trebuie să aerisesc...nu ştiu, e dificil cumva", au relatat alţi oameni.

Cum ne putem proteja în sezonul alergiilor

Există, însă, mici trucuri care ne pot ajuta. Dacă știți că sunteți alergic, este recomandat ca atunci când ieșiți afară să purtați ochelari de soare pentru a vă proteja ochii. Mai mult, dacă aveți sensibilitate crescută, o mască poate fi de ajutor. La întoarcerea acasă, schimbați hainele pentru a evita aducerea polenului în interior.

Simptomele alergiei la polen sunt, de altfel, confundate cu cele ale unei răceli. Însă totul poate fi ţinut mult mai uşor sub control.

"Alergicul prezintă strănuturi în salve, prezintă rinuree, adică secreţii nazale apoase, prezintă de asemenea, prulinazal sau mâncărime nazală. Şi obstrucţie sau nasul înfundat. Uneori, prezintă şi tuse. (...) Ajută spălăturile nazale cu ser fiziologic pentru că acestea curăţă tot polenul rezidual pe care noi l-am cărat în casă", a spus Alexandra Cârstoiu, medic alergolog.

În România, alergiile afectează peste un sfert dintre adulți și o treime dintre copii. Cel mai mare impact îl are, însă, polenul de ambrozie - peste 2 milioane şi jumătate dintre români sunt afectaţi.

