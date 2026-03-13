Panica a venit din văzduh noaptea trecută. În Vâlcea și Argeș, bubuiturile au smuls oamenii din somn și au aprins scenariile de război. Cu luptele pe fronturile din Ucraina şi Iran şi faptul că inamicul numărul 1 al Rusiei, preşedintele Volodimir Zelenski, e în România, gândurile oamenilor au decolat mai repede decât avioanele. Nu a fost însă vorba de un atac, ci de zboruri de noapte cu avioane supersonice. Dar dimineața a adus, totuşi, o alarmă adevărată la Tulcea, unde armata caută resturi de dronă după un nou atac rusesc asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre.

"Fraţilor, cum zboară dronele pe lângă noi! Uite-o, ia! Poc, poc!". Aşa s-au trezit oamenii din Tulcea azi dimineaţă. Cu drone şuierând ameninţător pe deasupra capului. Atacul ruşilor şi răspunsul ucranenilor au fost filmate în jurul orei 10, din localitatea Pardina.

N-a durat mult până la bis. Un al doilea atac, care viza portul ucrainean Chilia Veche, a venit două ore mai târziu. Forţele aeriene au ridicat două avioane F-16 şi două Eurofighter Typhoon pentru a se asigura că dronele nu pun în pericol obiective româneşti. Tulcenii au fost avertizaţi prin Ro-Alert să stea la adăpost.

"Reiterăm că nu teritoriul României este cel vizat de atacurile Federaţiei Ruse, ci obiective de pe teritoriul Ucrainei", spune Daniel Năstase, purtător de cuvânt ISU Tulcea.

Dacă locuitorii din Tulcea s-au învăţat cu zgomotul războiului, acelaşi lucru nu este valabil pentru oamenii din Vâlcea şi Argeş. Azi noapte, ceea ce păreau a fi explozii, i-au făcut să sară din pat, iar imaginaţia le-a decolat spre scenarii negre.

"Recunosc, în primul rând m-am gândit că a venit războiul. Bineînţeles, ne-am dat jos din pat, ne-am uitat pe geam. Nu se vedea absolut nimic, doar că s-a mai auzit încă odată o bubuitură şi de atunci nimic. Ne-am speriat, într-adevăr", spune o femeie.

Zgomotele au venit într-un context tensionat

România tocmai a pus la dispoziţia americanilor baza Mihail Kogălniceanu pentru a le facilita loviturile în Iran.

Iar seara trecută, în ţară se afla în vizită cel mai vânat om de către ruşi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

"S-au auzit două zgomote destul de puternice, au trepidat uşile, geamurile. Casele. Toţi au dat-o pe seama unei drone care a căzut. Nu este nimic adevărat", spune Vasile Preda, primar Valea Danului, Argeş.

Misterul a fost lămurit de Forţele Aeriene - bubuiturile au fost produse de avioanele supersonice pe care se antrenează, inclusiv noaptea, piloţii de vânătoare români, americani şi germani. Zgomotul asemănător exploziilor apare atunci când aeronavele depăşesc viteza sunetului.

Exerciţiile cu avioane supersonice vor continua până pe 16 martie, pe întreg teritoriul ţării.

