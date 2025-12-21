Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC: "Produse la raft neconforme pentru consum uman"
Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC. Conform unei postări făcută pe Facebook de Paul Anghel, director General Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă ANPC, multe citrice din magazinele din România sunt problematice.
Oficialul arată că există o categorie de citrice care nu este destinată consumului uman, dar care apare în continuare la rafturile magazinelor din România.
Mai exact, acesta se referă la "lǎmâile(sub 45 mm diametru) și portocalele(sub 60 mm diametru) considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate sau neconforme pentru consum uman în orice țară civilizata după normele europene."
