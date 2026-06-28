Comuna Glăvile din judeţul Vâlcea a reuşit, în ultimii ani, să atragă tot mai mulţi orăşeni care vor să lase în urmă agitaţia oraşelor şi preferă liniştea rurală.

Satele care au devenit tot mai atractive pentru orăşeni. Se caută, mai ales, case de vacanţă - Facebook

Localitatea a făcut pași importanți în dezvoltarea infrastructurii. "Utilitățile, apa, canalizare, proiectul de gaze care este în perspectivă, toate sunt criterii care ne permit să spunem că s-a stopat fenomenul depopulării", a declarat primarul Iustin Duicu, adăugând că încep să apară și primele semne de creștere demografică, inclusiv prin venirea unor familii noi, scrie Râmnicu Vâlcea Week.

În sate precum Olteanca și Jariștea au fost deja vândute locuințe către persoane venite inclusiv din afara județului, iar în ultimii ani cel puțin zece familii noi s-au stabilit în comună. Pe lângă investiţiile anunţate, și poziționarea geografică avantajoasă a zonei, care permite accesul către Valea Cernei și mai departe spre Bălcești și Horezu, este atractivă pentru cei care caută chiar şi o casă de vacanţă.

Şi comuna Sutești, aflată în bazinul viei nobile, numit Toscana României, a devenit o destinaţie populară pentru cei care caută confort, dar şi un ritm mai lent. Doar în ultimii 3 sau 4 ani, peste 20 de familii și-au luat case aici, o parte fiind familii care au revenit din străinătate.