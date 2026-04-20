Primăvara prinde viață în culori spectaculoase în Mureș. Câmpul de lalele s-a transformat într-un adevărat magnet pentru iubitorii de natură. Oamenii vin să le admire, dar și să le culeagă. Vedeta câmpului rămâne "Queen of Night", laleaua aproape neagră, care transformă fiecare pas într-o experiență memorabilă.

Culoare cât vezi cu ochii şi un parfum greu de egalat. Asta îi întâmpină pe vizitatorii din Mărculeni din judeţul Mureş. Rânduri întregi de flori roșii, mov sau albe transformă tot locul într-un basm.

"Sunt foarte frumoase şi e foarte greu de ales, dar fiecare după plăcerile lui. Mie îmi plac cele roşii, recunosc", a spus o turistă.

"Eu le prefer pe cele mov. Doar mov o să culeg", a adăugat altă persoană.

De la nuanțe delicate până la tonuri intense, fiecare colț al câmpului devine fundalul perfect pentru fotografii demne de reţelele sociale.

"Ideea nu îmi aparţine, îi aparţine soţiei, care voia ceva diferit, în zonă. Deci în afară de câmpurile de porumb şi grâu să dovedească că se poate face şi altceva. Pentru această ediţie, toamna trecută am plantat peste 10 mii de bulbi cu 20 de specii diferite. Cea mai deosebită e Queen of Night, care are o culoare către negru", a explicat Szabolcs Suba, proprietar.

"Preţul lalelelor este de 4 ron. Vizitatorii sunt rugaţi să aducă foarfeci, dacă nu au, avem şi noi şi punem la disponibilitate", a mai spus proprietarul.

Ajuns la a cincea ediție, Festivalul Lalelelor de la Mărculeni își așteaptă vizitatorii între orele 12 și 17, cu același peisaj colorat şi plin de viaţă.

