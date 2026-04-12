Nu trebuie să ajungeți în Olanda pentru spectacolul lalelelor. Îl găsiți şi la Timișoara, unde primăvara nu doar ţi se dezvăluie, ba chiar te mai şi trage de mânecă, dacă nu o admiri. Peste 100 de mii de lalele au înflorit şi fac legea în Parcul Justiţiei. Nu lasă pe nimeni să treacă fără poza perfectă!

Dacă ar fi fost filmată acum câteva zeci de ani, această știre ar fi arătat complet diferit… în alb-negru. Are și imaginea în culori avantajele ei. Ne lasă să vedem lumea exact așa cum merită să fie văzută …în detaliile și nuanțele ei reale. Poate ca peste alti zeci de ani o sa putem sa va transmitem si cum miroase aici...

Poate credeaţi că lalele nu au miros. Ar trebui să veniţi la Timişoara să descoperiţi lalele-bujor! Soiul "Sun Lover" sunt cele mai parfumate lalele. Fac parte dintr-un grup select de flori apreciate pentru parfumul lor dulceag, asemănător cu cel al zambilelor. Şi mai au ceva special lalelele-bujor: își schimbă culoarea pe măsură ce se maturizează. Pornesc de la un galben intens, apoi capătă nuanțe calde de portocaliu și chiar roșu.

Spectacol de culori la Timişoara

Mihaela şi Iulian sunt de 5 ani stabiliţi în Timişoara și nu ratează în niciun an spectacolul din Parcul Justiției. Plimbarea printre culori e pentru ei, deja un mic ritual.

Fac spectacol în aceste zile cele aproape 120.000 de flori, din cele mai apreciate soiuri din lume.

"Tot ne place, noi suntem venite de la Severin, să facem Paştele... și le-am adus în parc.. la lalele. Alea roşii care sunt înflorite mai mari, toate sunt frumoase, superbe", spun oameni.

Puțini dintre cei care ajung aici rezista tentației de a NU scoate telefonul pentru o poză.

"Suntem din Nepal, dar locuim în Lugoj. Da, am venit 50 de kilometri să vedem florile. Foarte frumoasă Timișoara, îmi place mult", spun turiştii.

Grăbiţi-vă, dacă vreţi să admiraţi spectacolul lalelelor. Ca şi frumuseţea, din păcate, şi ele sunt efemere.

