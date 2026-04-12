La Timişoara, Paştele vine cu miros de lalele. Peste 100.000 au înflorit, în oraş, iar toţi cei care trec pe lângă ele se opresc să le admire şi să le fotografieze. Mai ales că astăzi vremea este frumoasă, cu 14 grade în termometre.

În Parcul Justiției din Timișoara, lalelele fac fără îndoială legea. Este sezonul lor, iar fiecare alee are un decor pregătit pentru fotografii și pentru o plimbare relaxantă în prima zi de Paște.

Puțini dintre miile de oameni care ajung aici, rezistă, cumva, tentației de a nu scoate telefonul pentru o imagine. Florile sunt peste tot și sunt de la roșu intens, la galben, roz sau mov, în zeci de soiuri diferite. Printre ele, Tulipa Christmas Dream, în nuanțe de roz și alb, sau Tulipa Mango Charm, în tonuri de galben și roz, sau exemplare duble de Tulipa Double Price, în violet.

În total, aproape 120.000 de lalele. Privite de sus, formează un adevărat covor multicolor și seamănă foarte mult cu ceea ce vedem, iată, în grădinile spectaculoase din Olanda. Este și o perioadă scurtă în care natura arată exact așa, în forma ei perfectă și, tocmai de aceea, zilele acestea sunt momentul ideal pentru o plimbare la Timișoara.

Parcul reabilitat în 2015 cu peste 500.000 de euro. După model englezesc, devine, iată, o altă zonă a orașului foarte fotografiată iar acum este și un loc în care Paștele se vede la propriu în culori.

