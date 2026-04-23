Bătaie ca în filme pe Aeroportul Băneasa, după ce un conflict izbucnit la bordul unui avion. Totul ar fi pornit încă din avion, unde patru bărbați și o femeie, care călătoreau pe ruta Germania-România, s-ar fi certat.

Scandalul se mută în terminalul de Sosiri. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum grupul continuă să se lovească cu pumni și picioare, ba chiar să se arunce sticle.

Două persoane din grup încearcă să îi calmeze, însă conflictul escaladează: un bărbat primește un cot în față, iar femeia este lovită cu piciorul în abdomen.

În total, cinci persoane au fost duse la audieri. Trei dintre acestea au fost reținute pentru 24 de ore.

