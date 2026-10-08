Este scandal la un liceu din Urlaţi, în Prahova. Mai mulţi părinţi pun la îndoială metodele didactice ale profesorul de muzică care le-ar fi cerut unor eleve să stea întinse pe catedră sub pretextul că le învaţă anumite tehnici de respiraţie. Şi nu sunt singurele acuzaţii. Părinţii susţin că dascălul le adresa fetelor întrebări obscene, ba chiar le-ar fi atins în mod nepotrivit.

O fotografie făcută în timpul unei ore de muzică a declanșat scandalul la Liceul Teoretic Brâncoveanu Vodă din Urlați, Prahova. O mamă acuză că fiica sa și alte colege de clasa a VI-a ar fi fost supuse unor practici umilitoare în timpul orelor de educație muzicală.

Femeia susține că elevele ar fi fost chemate rând pe rând în fața clasei și puse să se întindă pe catedră, sub pretextul unor exerciții de respirație. Potrivit acesteia, unele eleve ar fi refuzat, iar în anumite situații ar fi fost conduse de mână către catedră. Mama vorbește și despre mărturii ale unor eleve care reclamă atingeri nepotrivite și alte comportamente pe care le consideră inacceptabile.

Sunt acuzații grave, care trebuie însă verificate. Asta pentru că, la acest moment, cazul a ajuns și în atenția poliției. A fost depusă o sesizare, iar oamenii legii fac verificări. De partea cealaltă, reprezentanții liceului spun că au declanșat o anchetă internă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Potrivit conducerii unității de învățământ, profesorul de muzică este suspendat de la ore pe durata anchetei interne. Mama susține că există și o înregistrare audio în care declarațiile unor eleve arată faptul că au fost făcute fotografii în timpul orei.

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Ancheta internă trebuie să stabilească ce s-a întâmplat, de fapt, în sala de clasă și dacă acuzațiile se confirmă. Profesorul a fost întrebat dacă dorește să ofere un punct de vedere, însă a spus că va face declarații doar în prezența unei avocate.