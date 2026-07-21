Video Oraşul din România unde pământul se prăvăleşte peste gospodării. Localnicii se tem de următoarea furtună
Un șantier a transformat viața localnicilor de pe o stradă din Centrul Vechi al Braşovului într-un adevărat coșmar. Pentru a ridica un complex de blocuri, constructorul a excavat întreg dealul din apropierea caselor, fără a crea un sistem de drenaj pentru apa de ploaie. Rezultatul este dezastruos - la fiecare rupere de nori, versantul o ia la vale și inundă gospodăriile oamenilor.
Cei care locuiesc pe această stradă din centrul vechi al Brașovului trăiesc la fiecare ploaie un adevărat coșmar. Odată cu ploaia, pământul o ia la vale şi străzile, casele şi curţile sunt inundate.
"Eu m-am speriat. Când am venit aici, ploua de se rupsese de acolo şi venea valul pe aici şi era cam de grosimea asta. Pe acolo a venit. Uitaţi, a intrat aşa pe aici, se vede cum e rupt", a povestit un bărbat.
Localnicii acuză lucrările de pe deal
Problemele au început odată cu lucrările masive care se fac pentru ridicarea unui complex rezidențial. Toată vegetația de pe deal a fost tăiată, pământul a fost excavat, iar torenții, care altădată se drenau natural, reprezintă acum o amenințare majoră pentru localnici.
Pământul şi materialele de construcţii ajung peste case
"Situaţia este destul de dificilă. În momentul în care a plouat foarte mult, nu numai că a venit cu, le-au plecat inclusiv materialele de construcţii", a spus un păgubit.
Echipa Observator a cerut explicaţii.
Manager de proiect: Păi nici nu cunosc situaţia. Nici nu ştiu ce să...
Reporter: Dumneavoastră sunteţi managerul de proiect?
Manager de proiect: Da, da.
Reporter: Nu cred că nu cunoaşteţi situaţia.
Manager de proiect: Nici nu ştiu cum să facem. Azi, sunt foarte prins.
Reporter: Ne-ar interesa un punct de vedere.
Manager de proiect: Am înţeles. Ok.
Lucrările au început în urmă cu doi ani pentru 11 blocuri, cu cinci și șase niveluri, însă, potrivit autorizațiilor de construcție, lucrările ar trebui terminate până în septembrie 2027.