Polonia: Rusia ar putea ataca România cu drone capturate de la ucraineni

Ministrul polonez al Apărării a avertizat azi că Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate pentru a organiza provocări împotriva statelor de pe flancul estic al NATO, inclusiv România și Polonia. Scenariul a fost discutat în Comitetul pentru Securitate Națională al Consiliului de Miniștri.

Incendiu masiv după ce drone ucrainene au lovit pe 18 iulie 2026 un uriaș centru logistic al companiei Wildberries la 58 de kilometri est de Kremlin, Moscova - Profimedia

Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a avertizat marți că Rusia ar putea folosi drone capturate de la ucraineni pentru a lansa atacuri împotriva unor țări membre NATO, atacuri care ar putea fi atribuite Ucrainei, relatează ziarul polonez Rzeczpospolita.

Rusia ar putea folosi drone ucrainene capturate în provocări împotriva NATO

Kosiniak-Kamysz a explicat că rușii au interceptat aproape intacte o parte dintre dronele ucrainene folosite în ultimele săptămâni pentru a ataca ținte aflate în interiorul Rusiei. Potrivit oficialului polonez, Rusia le-ar putea relansa sau utiliza în operațiuni înșelătoare, astfel încât un incident să pară provocat de Ucraina.

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Declarația a fost făcută după o reuniune importantă de securitate, la care au participat miniștri, șefii serviciilor secrete și conducerea armatei poloneze.

În cadrul ședinței, oficialii polonezi au analizat riscul ca Rusia să intensifice, în cadrul războiului hibrid, acțiunile ostile împotriva Poloniei și a altor state NATO, precum ţările baltice, Finlanda, Polonia şi România, fără a declanșa neapărat un atac militar direct.

"Unul dintre subiectele discutate în ședința de astăzi a fost reprezentat de amenințările venite din partea Federației Ruse, provocările și escaladarea războiului hibrid, adică acțiuni precum bruiajul semnalului GPS, diferite operațiuni de sabotaj și provocări cu drone, în cadrul cărora ar putea fi folosite inclusiv aeronave ucrainene recuperate sau capturate de Federația Rusă în ultimele săptămâni", a declarat Kosiniak-Kamysz

"Dacă un număr mare de drone zboară, unele dintre ele sunt, evident, doborâte, altele își lovesc țintele, iar altele pot fi interceptate. De aceea, toate țările de pe flancul estic al NATO își sporesc vigilența și pregătirea", a explicat Kosiniak-Kamysz.

"Acestea ar putea fi folosite de Rusia în mod provocator împotriva flancului estic al NATO, împotriva statelor baltice, Finlandei, României, dar și împotriva Poloniei", a avertizat oficialul.

Kosiniak-Kamysz a reiterat că "amenințarea rusă este constantă și foarte ridicată", motiv pentru care "este foarte important să fim pregătiți în cazul în care se întâmplă ceva de genul acesta".

Ministrul declarase cu o zi înainte că "niciodată" nu se poate "sta liniștit" în fața "escaladării tensiunilor" provocate de Rusia, amintind că "săptămâna trecută, avioane de vânătoare poloneze și suedeze au interceptat trei avioane rusești deasupra Mării Baltice".

În eventualitatea unui atac rusesc, ministrul polonez al Apărării a declarat că are "încredere deplină în aplicarea articolelor 4 și 5 ale NATO, care implică utilizarea extremă a forței și a tuturor mijloacelor de către toate statele membre".

"Noi suntem obligați să facem asta și sperăm că aceste angajamente față de noi vor fi respectate", a adăugat el.

Polonia se pregătește pentru cele mai dificile scenarii de securitate

Întrebat pentru ce scenarii se pregătește Polonia, Kosiniak-Kamysz a răspuns că țara trebuie să fie pregătită "de cele mai dificile scenarii". "De aceea este nevoie de consens în privința securității, în toate domeniile statului polonez și între toate centrele de putere. Am avut provocări cu drone și am văzut de ce este capabilă Federația Rusă", a adăugat el.

În noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, Polonia a înregistrat una dintre cele mai grave încălcări ale spațiului său aerian, când peste 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul său în cadrul unui atac care viza Ucraina.

Kosiniak-Kamysz apără sprijinul pentru Ucraina și critică apelurile la oprirea ajutorului

"Tuturor celor care cred că în Ucraina nu este război, că nu trebuie să le oferim ajutor și că acolo nu se întâmplă nimic le voi prezenta din datele menționate astăzi de șeful Statului Major General, referitoare la numărul confruntărilor inițiate de Federația Rusă numai în ultima săptămână. Este vorba despre 904 confruntări, adică acțiuni declanșate împotriva armatei ucrainene pe linia frontului sau în alte zone.

Atacurile aeriene, mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică, utilizarea rachetelor de croazieră, a bombelor cu planare și a rachetelor balistice au ajuns la cel mai ridicat nivel de la începutul invaziei la scară largă. Niciodată nu au mai fost folosite atât de multe rachete de croazieră și balistice într-un interval atât de scurt", a subliniat el adaugând că "se adresează tuturor celor care răspândesc propaganda falsă potrivit căreia ajutorul acordat Ucrainei, inclusiv de Uniunea Europeană, ar trebui oprit".

90% din echipamentele care ajung astăzi în Ucraina trec prin Polonia

"Statele Unite oferă un sprijin important. Prin urmare, tuturor celor care cer atât de entuziasmați, precum domnul Przemysław Czarnek (n.r. deputat PiS care a cerut oprirea sau reducerea ajutorului acordat Ucrainei) ca acest ajutor să fie oprit trebuie să li se dea exemplul Statelor Unite, care continuă să ofere sprijin, indiferent de administrația aflată la putere", a declarat Kosiniak-Kamysz. El a mai precizat că "90% din echipamentele care ajung astăzi în Ucraina tranzitează teritoriul Poloniei".

NATO vrea să extindă spre estul Europei rețeaua de conducte prin care poate fi transportat combustibil

Kosiniak-Kamysz a mai anunțat că, în urma deciziei summitului NATO privind extinderea conductelor de combustibil către estul Europei, inclusiv către Polonia, autoritățile au decis să propună Polonia drept locul în care "ar trebui amplasat centrul de coordonare a acestui proiect, centrul pentru construirea conductelor de combustibil", care ar putea fi folosite "atât pe timp de pace, cât și pe timp de război". "Este cel mai bun exemplu de investiție cu dublă utilizare", a subliniat oficialul polonez.