Primele ipoteze în cazul navei care a luat foc la 4 km de apele României. Transporta 3800 de tone de propan

Nava GAS LISBON, sub pavilion liberian, încărcată cu 3790 de tone de propan, a luat foc pe 21 iulie, în urma unei explozii, în timp ce naviga la aproximativ 20 de mile marine (37 de km) de Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României, dar în afara apelor teritoriale românești, a transmis MApN. Potrivit autorităților, în urma incidentului, nava a suferit avarii majore. Doi dintre cei trei marinari răniţi au suferit arsuri pe 10-15% din suprafaţa corporală, iar al treilea are multiple plăgi şi hemoragie.

Nava LPG Gas Lisbon transporta peste 3790 de tone de propan, plecase din Alexandria, Egipt, și se îndrepta spre portul Reni, Ucraina. A fost cuprinsă de flăcări noaptea trecută în urma unei explozii. La bord se aflau 17 persoane. Toți membrii echipajului au fost evacuați cu două plute de salvare, iar cei trei răniți au fost duși în Portul Sulina, apoi la un spital din Tulcea.

Primele ipoteze

Potrivit surselor Observator, nava se afla la două mile marine (3,7 km) de apele teritoriale românești. Incendiul ar fi izbucnit în camera motoarelor, spun sursele Observator, și, pentru moment, nu sunt indicii clare că a fost lovită de o dronă aeriană, dar nu este exclusă nici ipoteza unei drone navale.

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Ministerul Apărării a transmis că este pregătit să intervină cu un elicopter IAR-330 Puma Naval, două nave militare și forțe suplimentare, dacă va fi nevoie. De asemenea, a emis o avertizare pentru nave, cerând evitarea zonei. În prezent, nava este ancorată şi continua să ardă.

Reacţia lui Nicuşor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis că incidentul grav s-a produs în afara apelor teritoriale și că instituțiile statului vor stabili circumstanțele, cauzele și responsabilitățile incidentului, care este "cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei".

"În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni", a transmis şeful statului.

Reacţia MApN

"Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie, la bordul navei comerciale GAS LISBON, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României. Astfel, MApN are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului.

Amintim că, în dimineața zilei de 21 iulie, nava comercială GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, care naviga la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României, având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore.

Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar răniții au fost transportați în Portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale. Potrivit Legii nr. 346/2006, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare", potrivit MApN.

Rusia și-a intensificat atacurile în Marea Neagră

Amintim că recent Rusia și-a intensificat atacurile în Marea Neagră. Cel puțin opt nave civile cargo au fost lovite sau avariate în ultima săptămână, fie în larg, fie în porturile ucrainene. Moscova încearcă, cel mai probabil, să descurajeze companiile străine care cumpără produse din Ucraina și să perturbe coridorul maritim folosit pentru exporturile care aduc miliarde de dolari economiei ucrainene.