Un petrolier sub pavilion liberian a luat foc noaptea trecută 4 km de apele României. Nava transporta 3.800 de tone de propan.

Autorităţile române au intervenit de urgenţă şi au evacuat rapid echipajul: 17 marinari. Trei dintre aceştia au fost răniţi şi au fost transportaţi la spital, fiind internaţi la ATI. Ceilalţi 14 sunt cazaţi la Sulina.

Primele ipoteze

Acum au apărut şi primele imagini ale intervenţiei de noaptea trecută. Preşedintele Nicuşor Dan a precizat că nava a fost lovită "cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei". Preşedintele nu a oferit însă detalii suplimentare despre incident.

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Nava GAS LISBON, sub pavilion liberian, încărcată cu 3790 de tone de propan, a luat foc pe 21 iulie, în urma unei explozii, în timp ce naviga la aproximativ 20 de mile marine (37 de km) de Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României, dar în afara apelor teritoriale românești, a transmis MApN. Potrivit autorităților, în urma incidentului, nava a suferit avarii majore.

Potrivit surselor Observator, nava se afla la două mile marine (3,7 km) de apele teritoriale românești. Incendiul ar fi izbucnit în camera motoarelor, spun sursele Observator, și, pentru moment, nu sunt indicii clare că a fost lovită de o dronă aeriană, dar nu este exclusă nici ipoteza unei drone navale.