Start în trombă pentru Programul Rabla. Bugetul pentru motociclete a fost epuizat în doar cateva minute, iar la mașini s-a consumat mai mult de jumătate. Multi dintre cei care au prins voucher-ul au intrat acum într-o altă cursă: găsirea unei rable de casat.

Programul Rabla a pornit cu viteză maximă. Doar 9 minute. Atât a durat pentru ca bugetul de 15 milioane de lei, alocat motocicletelor, să fie consumat.

Bugetul a ajuns pentru mai puţin de 1.300 de dosare. Ştefan a fost printre ghinionişti

"Nu am prins tichet. Astă-toamna am vrut să o cumpăr motocicleta și tot afel am pățiț. Într-un sfert de oră s-au epuizat toate tichetele", a declarat Ştefan.

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Și la autoturisme interesul a fost ridicat. Pentru mașinile cu motor termic, până la ora 17:00, se consumase deja jumătate din buget. Pentru mașini electrice și plug-in hibrid, la aceeasi oră, mai erau disponibili 43 milioane de lei, o treime din fondurile alocate.

Ecotichete 18.500 de lei pentru mașinile electrice

"Ne arată că interesul este mare și că platformele, din fericire, funcționează, pentru că în anii trecuți au fost și probleme cu infrastructura IT ca să poți să accesezi, să poți te înscrii efectiv, a declarat Adrian Mitrea, analist piaţa auto.

Programul oferă ecotichete de 18.500 de lei pentru mașinile electrice, 15.000 de lei pentru plug-in hibrid și motociclete electrice, 12.000 de lei pentru mașinile hibride și 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor termic și motociclete.

"Majoritatea clienților ne-au trecut pragul înainte de startul programului rabla. Cea mai accesibilă variantă, cea full hybrid, pleacă de la 18.000 de euro, un preț cu tot cu programul RABLA", a declarat Alexandra Gherguş, consilier vânzări.

Cei care au prins voucher caută acum rablă de dat la schimb. Grupurile s-au umplut de români dispusi sa cedeze masinile vechi

"Suntem din Bucureşti dar trimitem în toată ţara. Dumneavoastră le introduceţi în sistem unul câte unul. Plata doar la sfârşit, da. 1750 de lei am citit în anunţ. Da, preţul pentru fiecare rablă cedată", spune un vânzător.

Ar putea fi ultimul an in care masinile chinezesti sunt eligibile pentru programul rabla.

Sesiunea de înscriere rămâne deschisă până la finalul anului sau pana la epuizarea bugetului. Cei care au prins un ecotichet trebuie acum să își încarce documentele și să finalizeze dosarul. Apoi aleg un dealer înscris în program, casează și radiază mașina veche, iar voucherul se scade direct din prețul autoturismului nou.