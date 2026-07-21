Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale"

O misiune de salvare a avut loc în noaptea de luni spre marţi în Marea Neagră, după un incendiu produs la o navă aflată în apropiere de Sfântu Gheorghe, au anunţat reprezentanţii Autorităţii Navale Române. Ei au precizat că cei 17 membri ai echipajului au fost salvaţi, trei persoane rănite fiind preluate de echipajele medicale. Din primele informaţii, vasul ar transporta gaz petrolier lichefiat.

Cele trei victime ale incendiului de pe petrolierul liberian au ajuns în Tulcea, cu ajutorul navei multirol aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU). Incendiul de la bordul navei se manifestă în continuare la nivelul suprastructurii, nava fiind ancorată. Pentru siguranța navigației, a fost emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, în vederea evitării perimetrului afectat.

"În noaptea de 21 iulie 2026, la ora 00:05, MRCC Constanţa (Maritime Rescue Coordination Centre), structură din cadrul Autorităţii Navale Române, a fost alertat de către nava GAS LISBON, sub pavilion Liberia, ca se afla in dificulate, în urma unui incendiu produs la bord. Alerta a fost confirmată atât prin prin mesaje radio cât şi prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanţă de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe", au transmis reprezentanţii Autorităţii Navale Române.

Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina

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Doi dintre cei trei marinari răniţi în urma incendiului de pe nava sub pavilion liberian, aflată în zona Sulina, au suferit arsuri pe 10-15% din suprafaţa corporală, iar al treilea avea multiple plăgi şi prezenta hemoragie.

Reprezentanţii Autorităţii Navale Române au transmis că imediat după primirea alertei, MRCC Constanţa a coordonat intervenţia pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare şi salvare SAR Apollo şi SAR Artemis apartinand ARSVOM, precum şi alte mijloace de intervenţie disponibile.

"Din cauza distantei, comunicarea directă cu nava s-a desfasurat cu dificultate, schimbul de informaţii fiind efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere. Toţi cei 17 membri ai echipajului au fost evacuaţi în siguranţă din plutele de salvare şi recuperaţi de nava SAR Apollo", a menţionat sursa citată. Trei persoane rănite au fost transportate în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale. De asemenea, ANR a menţionat că a fost emis un aviz către navigatori pentru ca toate navele din zonă să păstreze o distanţă minimă de 3 mile marine faţă de locul incendiului.

Mesajul preşedintelui Nicuşor Dan

La scurt timp după incident, preşedintele Nicuşor Dan a postat un mesaj pe X în care spune că nava a fost lovită "cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei". Preşedintele nu a oferit însă detalii suplimentare despre incident.

"Noaptea trecută, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine de coasta românească. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la locul evenimentului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu derivă și că nu reprezintă niciun risc suplimentar pentru siguranța navigației.

Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile legate de acest incident grav, care este cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava plecase din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni", a fost mesajul postat de Nicuşor Dan pe contul său oficial de X.

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