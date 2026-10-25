Un bărbat de 43 de ani a intrat, sâmbătă seară, în sediul Poliţiei din Alba Iulia cu o armă de airsoft şi o grenadă de joc. Apoi le-ar fi îndreptat spre agentul de serviciu şi i-ar fi cerut să îl împuşte. Doar că poliţistul n-a intrat în scenariul lui. Bărbatul a fost imediat imobilizat şi încătuşat. Avea şi un briceag asupra lui. Din fericire însă, agentul nu a fost rănit. Acum, bărbatul este în custodia poliţiei şi este cercetat pentru ultraj.

"În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște. (...) În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag. Precizăm că agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului", au transmis reprezentanții IPJ Alba.

În cauză, sunt efectuate cercetări de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.