De ce nu ar trebui să lași permanent deschisă ușa mașinii de spălat după ce ai terminat de spălat rufele

Să lași ușa mașinii de spălat deschisă după terminarea unui ciclu de spălare pare, la prima vedere, o idee bună. Totuși, pe termen lung, acest obicei poate deteriora aparatul.

După fiecare spălare, obișnuiești să lași ușa mașinii deschisă, astfel încât interiorul să se usuce și să rămână aerisit? Deși pare o soluție logică, specialiștii avertizează că menținerea ușii deschise ore întregi poate provoca deteriorarea unor componente ale aparatului.

Există însă metode simple prin care poți preveni apariția mirosurilor neplăcute și a mucegaiului, fără să reduci durata de viață a mașinii de spălat.

De ce nu este bine să lași permanent deschisă ușa mașinii de spălat

Mulți oameni cred că aerisirea permanentă a mașinii de spălat previne apariția mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.

Articolul continuă după reclamă

În realitate, după terminarea unui program de spălare, în interiorul aparatului se formează un mediu cald și umed, care favorizează dezvoltarea mucegaiului.

Dacă ușa este închisă imediat după spălare, se pot forma rapid așa-numitele biofilme, adică straturi de microorganisme care favorizează înmulțirea germenilor și bacteriilor. Acestea pot provoca, printre altele, apariția mirosurilor neplăcute.

Totuși, nici păstrarea permanentă a ușii deschise nu este o idee bună.

Motivul este că balamalele și garniturile din cauciuc nu sunt concepute pentru a suporta în permanență solicitările mecanice provocate de menținerea ușii în poziție deschisă.

Dacă ușa rămâne deschisă perioade îndelungate, aceste componente se pot slăbi sau deteriora. În timp, pot apărea scurgeri de apă sau dificultăți la închiderea corectă a ușii. În plus, menținerea permanentă a ușii deschise poate crește riscul ca praful, bacteriile și sporii de ciuperci să pătrundă și să se acumuleze în tambur.

Cât timp ar trebui să rămână deschisă ușa mașinii de spălat

Potrivit publicației germane ÖKO-TEST, este recomandat ca ușa mașinii de spălat să fie lăsată deschisă cel puțin 30 de minute după terminarea programului, pentru ca tamburul și zona ușii să se poată usca.

În acest fel, poate fi prevenită acumularea umidității, care creează condiții favorabile dezvoltării mucegaiului, bacteriilor și mirosurilor neplăcute.

Dacă nu vrei ca ușa să ocupe prea mult spațiu, o poți lăsa doar întredeschisă.

Specialiștii recomandă, de asemenea, spălarea periodică a unor articole, precum lenjeria de pat sau prosoapele, la temperaturi de cel puțin 70 de grade Celsius, dacă materialele permit acest lucru. Temperaturile ridicate contribuie la eliminarea eficientă a germenilor și a microorganismelor.

Sfaturi pentru a menține mașina de spălat curată și pentru a-i prelungi durata de viață

Câteva măsuri simple pot ajuta la prevenirea apariției mucegaiului, a mirosurilor neplăcute și a reparațiilor costisitoare.

Curăță garniturile de cauciuc. După fiecare ciclu de spălare, șterge marginile și garniturile din cauciuc cu o lavetă umedă. În aceste zone se acumulează frecvent apă și reziduuri de detergent.

Îngrijește tamburul. La fiecare câteva săptămâni, pornește un program de spălare la temperatură ridicată, fără rufe, folosind oțet sau un produs special pentru curățarea mașinii de spălat.

Folosește produse de curățare adecvate. Soluțiile special concepute pentru întreținerea mașinilor de spălat pot fi mai eficiente decât numeroase remedii preparate în casă și pot proteja mai bine componentele aparatului.

Prin respectarea acestor recomandări, poți reduce riscul apariției mucegaiului și a mirosurilor neplăcute și poți evita deteriorarea prematură a mașinii de spălat.