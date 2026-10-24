De la munca din grajd... la aplauzele din arenă. În doar câțiva ani, un tânăr clujean a trecut de la îngrijirea cailor la acrobații care țin spectatorii cu sufletul la gură. A învățat privind, a furat meserie de la cei cu experiență, și a descoperit că, dincolo de curaj și îndemânare, spectacolul se clădește cu răbdare și încredere în sine, dar şi în partenerul de acrobaţie.

Azi, Nicușor culege aplauze. În urmă cu aproape un deceniu, mâinile lui știau doar munca grajdului. De formaţie mecanic, a început să aibă grijă de cai în 2017. Ziua îi hranea și le așternea paiele, seara fura meșteșugul acrobaților.

"Cel mai greu mi s-a părut dresajul liber, până am înţeles cum merge cu conexiunea calului. La fel avem anumite puncte, anumite comenzi, dar trebuie şi conexiunea cu corpul tău şi cu gândirea ta", a declarat Nicușor Szekely - acrobat.

Astăzi, Nicușor lucrează cu șase cai, de care îl leagă ani de răbdare și încredere. Unul dintre ei îi este mai aproape de suflet decât toți ceilalți.

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"Cu el e primul cal cu care am lucrat, undeva am început in 2020. Conexiunea dintre noi, care s-a creat de-a lungul parcursului şi încrederea şi respectul unul faţă de altul. Trebuie să nu îl bruschezi, să îi dai încredere ca să îţi dea încredere", a declarat Nicușor Szekely - acrobat.

De la îngrijitor de cai la acrobat

În arenă, nimic nu e la voia întâmplării. Calul simte fiecare tresărire, iar o singură clipă de nesiguranță poate rupe vraja dintre om și animal.

"Ca sa aibă caii o disciplină a trebuit să îmi fac şi eu o disciplină a mea şi orele de lucru şi munca. El te simte dacă eşti nervos, dacă eşti supărat, dacă eşti stresat", a declarat Nicușor Szekely - acrobat.

Pentru Sasha, ca și pentru Nicușor, fiecare acrobație e rezultatul unor ani de trudă și antrenament.

"Este dificil. Imaginaţivă că e un număr de gimnasitcă pe cal. Sunt ani de antrenament, profesori buni şi mult sacrificiu. Am ales tehnica asta pentru că este multă adrenalină. Tot timpul trebuie să fii în cea mai bună formă fizică", a declarat Sasha - acrobat.

Georgiana știe și ea că încrederea calului nu se porunceşte, ci se câștigă, cu blândețe și răbdare, zi după zi.

"Relaţia noastră începe, bineînţeles, când începem să avem grijă de ei. Îi abordăm finuţ, blând şi nu repezit şi după aceea dacă chiar nu ne acceptă, sunt speriaţi, încercăm cu mâncare, nutrituri, morcovi, mere", a declarat Georgiana - acrobată.

Când cortina se ridică, fiecare pas și fiecare mișcare sunt chibzuite până în cel mai mic detaliu.

"Showurile sunt foarte diversificate, au tehnici foarte diferite, artiştii sunt pricepuţi pe disciplinele lor individuale şi reuşeşsc să comunice împreună şi să creeze concepte foarte bine integrate", a declarat Larisa Mureşan.