Gata cu plimbările pe două roți. Odată cu frigul, bicicletele intră la hibernare. Dar unde le punem până la primăvară? Dacă stai la casă, poate ai un garaj. Dar la bloc începe adevărata cursă cu obstacole. Balconul e plin, în apartament te împiedici de ea, iar pe scara blocului riști să rămâi fără bicicletă sau să te alegi cu o amendă. Avem însă și soluții. Vedem unde ne ținem bicicleta peste iarnă, fără să ne încurcăm în ea, în materialul următor.

"O car până la etajul trei că e scumpă. E șase mii de euro una de asta nouă", spune un biciclist.

Andreea are trei biciclete, câte una pentru fiecare membru al familiei. Și, cum stă la bloc, "parcarea" lor nu e cea mai ușoară misiune.

"Două dintre ele le ținem jos în parking-ul de biciclete închiriat de la primărie și una pe balcon. În trecut, mie mi s-a furat de pe scara blocului o bicicletă", spune Andreea Clitan.

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Ce soluţii oferă magazinele de profil

Pentru că cei mai mulți le țin în casă, în magazinele de profil există soluții astfel încât spațiul să fie folosit cât mai eficient.

"Avem prindere de tavan, la 34,99 lei, prinderea de perete, în garaj, la 99,99 lei. Există și varianta de a folosi bicicleta în casă. Se demontează roata din spate și se atașează home trainerului și funcționează fix ca o roată pe sol", spune reprezentantul unui magazin de profil, Vicențiu Grosu.

Prețul lor începe de la 1.300 lei.

"În lipsa unor hoteluri pentru biciclete precum cele pentru anvelope, o soluție pot fi boxele de depozitare pe care, mai nou, le găsim cam în toate marile orașe. Au suprafețe începând cu 2 metri pătrați, suficient cât să încapă una, două sau chiar trei vehicule pe două roți. Prețurile de închiriere încep de la 200 lei pe lună", mai spune reporterul Observator Alex Prunean.

Biciclist: În scară, cu riscul să o fure.

Reporter: Cu vecinii e ok așa?

Biciclist: Nu prea, deranjăm.