Scene de o violență greu de descris în cuvinte, într-un sat din Ialomița. După ce fiul său s-a certat la școală cu un coleg, un tată a decis să-și facă singur dreptate. S-a urcat la volan și a încercat să-l lovească cu maşina pe terenul de joacă pe rivalul băiatului. Nu a reuşit, aşa că a coborât din autoturism și a tăbărât cu pumnii şi picioarele asupra copilului de 13 ani.

Imaginile surprinse de camera de supraveghere montată pe casa de peste drum de locul de joacă improvizat au surprins scene cumplite. Maşina condusă de individ iese în viteză de pe șosea și pătrunde pe câmp, printre copii. Bărbatul îşi ajunge repede victima din urmă, coboară din maşină şi o ia la bătaie. La un moment dat urlă la copil... "Pune capul la roată!"

"A venit și a intrat cu mașina direct în grădina asta unde se jucau copiii. Direct la bătaie l-a luat, nu a stat la explicații. Foarte repede s-a întâmplat", spune o vecină.

Totul, după o simplă ceartă între copii. Fiul agresorului l-ar fi înjurat în repetate rânduri pe colegul său de clasă. În momentul în care victima i-a cerut explicații, băiatul și-a chemat tatăl în ajutor.

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S-a răzbunat pe colegul fiului său

"Am primit un telefon de la o doamnă. Copilul nostru a fost agresat de un adult. A avut intenția să dea peste el. Copilul a fost lovit foarte tare în spate, în partea aceasta, în coaste...Amenințat că o să fie băgat sub roțile mașinii...", a declarat Valentin, tatăl băiatului agresat.

Băiatul de 13 ani a reușit cumva să scape de furia agresorului și s-a adăpostit în curtea unei vecine. Acolo a rămas până când i-au venit părinţii. Aceştia au sunat la 112.

"După aia a fugit la maică-mea, la două case de mine, a fugit în curte, s-a ascuns. Spunea să iasă afară și maică-mea întreba, ce ai cu el?", spune vecină.

Bărbatul de 39 de ani a tot încercat să-l scoată cu forța de acolo. Şi nici măcar prezența polițiștilor nu a calmat spiritele. Scandalul a continuat: soția bătăuşului i-a jignit şi ea pe părinții copilului agresat.

"La data de 23 octombrie, în urma cercetărilor efectuate, bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore", a declarat Lucica Țuțuianu, Poliția Județului Ialomița.

Reacția agresorului i-a șocat pe vecini. Clopotar la biserică, omul era văzut mereu în compania preotului din localitate.

"Nu am avut dușmănie cu dânsul, nu am avut nimic...Dacă copilul nu se ridica la timp putea să fie călcat cu mașina. Copilul a crezut că a fost o glumă...", a declarat Valentin, tatăl băiatului agresat.

Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile. Este cercetat pentru lovire sau alte violențe, şi riscă până la 5 ani de închisoare.