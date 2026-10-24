Fiul fostului ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru viol şi agresiune sexuală. Alexandru Toader, profesor de drept civil la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, este acuzat că s-a folosit de funcţia sa pentru a profita de mai multe studente, cărora le condiţiona note de trecere la materia pe care o preda de favoruri sexuale.

Tudorel Toader şi-a însoţit fiul la Curtea de Apel Iaşi. Judecătorii au decis ca Alexandru Toader să fie arestat preventiv.

"Justiţia se caută şi se face în sala de judecată, nu la televiziune. Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!", a declarat Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei.

Alexandru Toader, lector de drept civil în Iaşi, este acuzat de viol, agresiune sexuală şi tentativă de agresiune sexuală. Victime i-au fost patru tinere.

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Ce acuzații aduc cele patru studente

În rândul studentelor de la Facultatea de Drept era cunoscut faptul că o restanţă la Alexandru Toader poate crea probleme. De altfel, lectorul le invita chiar în biroul său de aici, de la Facultatea de Drept pentru a soluţiona situaţiile. Asta după ce le îndemna să se relaxeze. Violurile ar fi avut loc chiar în acel birou.

Una dintre victime le-a povestit procurorilor că lectorul a atras-o în biroul său chipurile pentru a discuta despre timiditatea de care tânăra dădea dovadă la seminarii. Când fata i-a mărturisit că face terapie, discuţia a degenerat.

"Ce tot faci terapie? Dacă faci un pic de sex e clar că emoţiile tale o să scadă. Nu am simţit că am varianta să-l resping din cauza poziţiei. Banilor. Ştie toată lumea cine este", a declarat una dintre victime.

Vulnerabilitatea victimei reiese şi din ancheta procurorilor. "Potrivit declaraţiei sale, actul a durat mai puţin de un minut. Persoana vătămată a descris că în acel moment s-a simţit lipsită de orice putere şi transformată într-un obiect sexual".

Alte trei tinere le-au povestit anchetatorilor că lectorul le chema în biroul său pentru a discuta despre note. Avea grijă să încuie uşa, apoi discuţia aluneca de la subiecte academice la insinuări.

"M-a întrebat: porţi sutien de obicei? Şi am zis că mi se pare o întrebare destul de indecentă şi nu cred că ar trebui să răspund la ea", spune o altă victimă.

Una dintre tinere le-a spus anchetatorilor că a reuşit să fugă înainte ca lectorul să îi facă ceva. Alte două ar fi fost sărutate şi atinse cu forţa.

"Studentele mai mari ne pregăteau şi ne spuneau: vedeţi că la cursul lui nu vă machiaţi, nu atrageţi atenţia. Are aceste porniri", spune o victimă.

Decizia de arest preventiv a atras după sine suspendarea contractului de muncă al lui Alexandru Toader. Separat, lectorul este anchetat şi de comisia de etică a Universităţii Alexandru Ioan Cuza.