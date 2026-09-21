Călin Georgescu a ajuns la DIICOT în urmă cu puţin timp. Acolo a fost aşteptat de susţinători. Vă reamintim fostul candidat la preşedinţie a fost ridicat în această dimineaţă din parcarea bazinului unde obişnuieşte să meargă şi dus iniţial pentru percheziţii la locuinţa sa din Mogoşoaia. Ancheta vizează constituirea unui grup infracţional al cărui cap era chiar Călin Georgescu. Înşelăciunea de peste un milion de euro a fost denunţată de un om de afaceri din Buzău în ianuarie 2024. Adică aproape cu un an înainte de anularea alegerilor la care Georgescu a candidat. Surse din anchetă spun că banii ar fi fost folosiţi în campania electorală.

Era ora 6 şi jumătate dimineaţa când Călin Georgescu a fost oprit în trafic, de poliţişti. Se ducea cu fiul lui la un bazin de înot din Otopeni. Poliţiştii l-au luat chiar din parcarea bazei sportive. În acelaşi timp, zeci de mascaţi erau la el acasă, la vila din Mogoşoaia. Acolo a fost dus iniţial şi fostul candidat la prezidenţiale. Procurorii au ridicat mai multe probe, trolere pline cu documente. Cinci adrese au fost în total vizate, din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. În casa lui Georgescu, procurorii au mai descoperit şi o legitimaţie diplomatică, iar în maşina lui un dispozitiv de bruiaj.

Ancheta deschisă acum este pentru constituirea unui grup infracţional şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave

Ancheta DIICOT îl are în prim-plan pe Călin Georgescu, dar sunt vizaţi şi omul de afaceri Ionel Rusen şi un cetăţean italian Massimiliano Arena. Victima este Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău căruia i s-ar fi promis o finanţare de 6 milioane de euro, de la o bancă din străinătate, cu condiţia să ofere o garanţie de 1 milion de euro. Ulterior i s-ar mai fi cerut 100.000 de euro cu promisiunea că suma pe care o va primi ulterior, va fi mult mai mare.

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Întâlnirile au avut loc pe parcursul anului 2021, iar anchetatorii spun că în cadrul grupării infracţionale, fiecare avea un loc bine stabilit. Călin Georgescu era liderul. El venea la întâlniri însoţit de Ionel Rusen, pe care l-ar fi prezentat drept un om de afaceri "potent şi serios". Ultimul introdus în scenă era Massimiliano Arena, italianul juca rolul reprezentantului băncii. Victima chiar ar fi semnat cu un aşa-zis contract de creditare. "Verificarile au arătat insa ca una dintre entitatile prezentate ca institutie bancara din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferati în contul unei alte entităti cu sediul Commonwealth of Dominican deschisa la o banca din Elvetia", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.

Afacerea nu s-a oprit însă după primul transfer. "Ulterior persoanei vatamate i a fost prezentata posibilitatea majorarii finantarii de la 6 la 15 milioane de euro cu conditia depunerii unei garantii suplimentare. Aceasta a fost determinata sa transfere o noua suma de 100.000 de euro", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT. Numai că finanţarea nu a mai avut loc. Şi nici investiţia nu ar fi fost recuperată. În ianuarie 2024, Răzvan Leu a depus o plângere. "Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală", a transmis Răzvan Leu.

În noiembrie 2024, Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale la care a candidat ca independent. Turul doi, care ar fi trebuit să aibă loc în decembrie, a fost anulat. Ancheta deschisă acum este pentru constituirea unui grup infracţional şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Susţinătorii fostului candidat l-au aşteptat încă de dimineaţă la sediul DIICOT din Capitală.