Hawaii oferă cazare gratis turiştilor cu o condiţie. Ce trebuie să faci pentru o vacanţă de vis, fără bani

Hawaii oferă cazare gratis turiştilor cu o condiţie. Ce trebuie să faci dacă vrei să te bucuri de vacanţă, fără bani - Profimedia

Hawaii vine un program surprinzător pentru turişti care vizitează insulele şi vor să stea între o lună şi trei luni fără a scoate niciun dolar din buzunar. Oamenii trebuie să se integreze în comunitate şi să respecte programul localnicilor. În plus, trebuie să muncească 20 de ore pe săptămână alături de oamenii locului.

Ce trebuie să facă turiştii

Muncile presupun grădinărit sau diverse activităţi în agricultură. În aceste condiţii, localnicii vor asigura cazarea şi masa turiştilor fără a percepe vreo taxă. Avantajul, dincolo de vacanţa neplătită, e că turiştii pot folosi timpul liber rămas pentru a explora insulele în voie.

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Turiştii care vor să se înscrie în acest program trebuie să ştie că vor trebui să se plieze pe orarul stabilit de gazde, atunci când vine vorba de orele de muncă sau de orele la care va fi servită masa, spre exemplu.