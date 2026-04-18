Un bucureştean "inventiv" a câştigat 10.000 de euro în doar câteva luni. A închiriat apartamente de lux... la preţuri de chilipir. Problema e că nu erau ale lui. Escrocheria a funcţionat o jumătate de an, însă acum l-ar putea trimite trei ani în spatele gratiilor.

Iniţial, escrocul a închiriat legal apartamentele, în regim hotelier, de la o firmă de imobiliare. A făcut copii după cheile a şapte dintre ele şi apoi le-a urmărit pe platformele de închirieri. Când le găsea disponibile, le închiria el, la mai puţin de jumătate de preţ.

"Ne-am dat seama că erau casele murdare, ne trezeam cu clienţi care se duceau şi găseau casele neconforme şi am început să investigăm. Şi ne-am dat seama că a dublat cheile şi le închiriază. Până când am şi găsit câteva persoane la locaţii", spune una dintre victimele bărbatului.

Înşelătoria i-a mers timp de jumătate de an

A încasat bani de la zeci de clienţi care, fericiţi că au găsit oferte atât de bune, nu şi-au mai bătut capul cu facturi sau bonuri fiscale. Proprietarul apartamentelor a depus plângere la poliţie.

Apartamentele sunt situate in acest complex rezidential din nordul Capitalei, o zona selecta, chiar in apropierea parcului Herastrau. Doar pentru o noapte, un apartament cu doua camere era inchiriat in mod normal cu 800 de lei, insa individul le cerea clientilor sai doar 300 de lei pe noapte.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru înşelăciune. Din investigaţii, au stabilit că individul a reuşit să câştige 10.000 de euro. Poliţiştii i-au dat de urmă, i-au percheziţionat locuinţa şi, pentru că a fost de acord să achite deja o parte din prejudiciu, a fost plasat sub control judiciar.

"Persoanele care au închiriat, nu au cerut factură şi bon. Practic s-au mulţumit să transfere banii direct în contul personal al persoanei care le închiria şi asta ridica semne de întrebare", a declarat avocatul Cătălin Crăciunescu.

Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare.

