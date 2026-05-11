Cele două categorii de angajați care "nu vor supraviețui erei AI", potrivit CEO-ului Airbnb

Două categorii de angajați ar putea să nu supraviețuiască, metaforic vorbind, boom-ului AI. Inteligența artificială se dezvoltă cu o viteză amețitoare și pune în pericol locuri de muncă din industrii din ce în ce mai diverse. Ea a trecut bariera tehnologiei și a ajuns în HoReCa, construcții sau servicii. Brian Chesky, CEO-ul Airbnb, a vorbit despre riscurile date de AI într-un interviu.

Brian Chesky, CEO-ul uneia dintre cele mai cunoscute companii la nivel global, Airbnb, a vorbit despre bula AI, dar și despre pericolul ca inteligența artificială să ajungă să preia joburile făcute în acest moment de oameni. Chesky spune că nu este chiar atât de pesimist precum alți comentatori și consideră că cel mai mare risc nu este tehnologia în sine, ci refuzul de a evolua odată cu ea.

Brian Chesky: "Există două categorii care nu vor supraviețui"

Potrivit lui Brian Chesky, cele două categorii de angajați care ar putea să nu "supraviețuiască" boom-ului AI sunt anumiți manageri și angajații care nu reușesc să se adapteze la noile condiții de lucru.

"Cele două categorii de oameni care nu vor face trecerea la AI sunt managerii care se ocupă exclusiv de gestionarea personalului. Mai sunt oamenii rigizi și care nu doresc să se schimbe și să evolueze", a declarat el în cadrul podcastului "Invest Like The Best".

Ne lasă AI-ul fără șefi?

Chesky spune că, paradoxal, AI ar putea să ducă la dispariția unui număr de manageri din ierarhia unei companii. Pe de altă parte, spune că angajații care își fac treaba nu pot fi înlocuiți mai ales dacă aceștia reușesc să se adapteze și să conlucreze cu inteligența artificială.

"Nu cred că managerii de personal vor avea vreo valoare în viitor. Când mă refer la managerii de personal, mă refer la oameni care gestionează doar oameni", a spus el.

Ce trebuie să facem mai departe?

Chesky a dat un sfat simplu în cadrul interviului. Acesta a spus că oamenii nu au de ce să se teamă cât timp "au o mentalitate de creștere".

