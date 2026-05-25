Reguli noi pentru cei care închiriază apartamente în regim hotelier! Proprietarii vor fi obligaţi să le ofere turiştilor bon fiscal şi, de asemenea, trebuie să îşi înregistreze oficial locuinţele destinate cazării. Măsurile sunt în conformitate cu noul regulament european, care vizează o evidenţă mai bună a numărul total de turişti şi, totodată, reducerea competiţiei neloiale.

Începutul sezonului estival vine la pachet cu noi reglementări în ceea ce priveşte închirierea locuinţelor pentru turişti. În Mamaia Nord , unde numeroase apartamente sunt pregătite pentru sezonul estival, iar multe dintre ele funcţionează în regim hotelier, proprietarii se pregătesc şi pentru schimbările din legislaţie. Ei vor fi neviţi să emită bon fiscal şi să-şi înregistreze oficial proprietăţile.

Astfel, fiecare locuinţă va primi un cod fiscal unic de identificare, disponibil şi pe platformele online, utilizate tot mai des în ultimii ani de turişti. Acolo, vor fi afişate doar cazările înregistrate oficial.

"Sunt foarte atent la poze. În mare parte, tind să întreb prietenii unde s-au dus ca să nu fiu primul care se duce. Dar şi la recenzii. Şi caut recenzii care par cât mai reale".

"La cum e amplasat hotelul faţă de plajă şi să aibă recenzii foarte bune, să fie curat", spun oamenii.

"Este o schimbare care era necesară, pentru a aduce la suprafaţă, pe de o parte, pe cei care călătoresc şi avem interese să ştim câţi străini avem în România, iar, pe de altă parte, din punct de vedere al statului, să-şi încaseze taxele şi impozitele", spune Cristian Bărhălescu, președinte ANAT.

Veştile sunt bune pentru proprietarii care, până acum, au lucrat ca la carte.

"Din păcate, într-adevăr, pe piaţă încă mai sunt unităţi de cazare neautorizate, iar acest lucru creează o concurenţă neloială, permiţăndu-le acestora să închirieze cu preţuri mult mai mici. Ar fi bine dacă noile reguli vor clarifica şi regla această situaţie", spune Gabi Turcu, proprietar apartamente.

Părerile românilor sunt, însă, împărţite.

"Mi se pare corect, ca să fie un bun mers al lucrurilor şi din punct de vedere juridic şi pentru client. E cel mai în regulă".

"Mi se pare ceva prea exagerat. În timpurile în care suntem noi în momentul de faţă şi la salariile care sunt în ziua de azi, exagerează, exagerează. Statul nu pierde niciodată", spun oamenii.

Implementarea măsurilor ar urma să se facă etapizat, odată cu punerea în aplicare a sistemului de evidență.

Cristina Niță

