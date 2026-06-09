Wizz Air anunță începutul sfârșitului pentru modul avion. Compania low-cost bate palma cu Starlink-ul lui Elon Musk și va oferi internet în avioane din 2027.

Schimbare majoră pentru o companie low-cost preferată de români. Va oferi internet la bord din 2027 - Shutterstock

Wizz Air anunță planurile de a introduce conectivitatea prin Starlink la bordul întregii sale flote începând cu anul 2027, devenind prima companie aeriană ultra-low-cost din Europa care aduce tehnologia avansată de internet în zbor de la Starlink pentru milioane de călători.

Ani la rând, conectivitatea de înaltă calitate la bord a fost considerată un beneficiu exclusiv al biletelor premium. Wizz Air schimbă această paradigmă prin alegerea Starlink pentru a aduce cele mai avansate soluții de conectivitate din aviație în segmentul ultra-low-cost, potrivit unui comunicat de presă transmis de companie.

"Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna scopul de a face experiența zborului accesibilă unui număr cât mai mare de oameni”, a spus Ian Malin, Chief Commercial Officer în cadrul Wizz Air. „În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și acces fiabil la internet la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, activitățile și momentele care contează cel mai mult. Suntem mândri să conducem această schimbare prin colaborarea cu Starlink și să aducem beneficii maxime pasagerilor Wizz Air".

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Internet la bordul avioanelor Wizz Air din 2027

Începând din 2027, instalarea sistemelor va fi implementată treptat, iar timpul petrecut în zbor se va transforma din timp offline în timp online. Pasagerii vor putea beneficia de internet de mare viteză, fiabil și cu latență redusă la altitudini de peste 9.000 de metri. Toate aeronavele Wizz Air de nouă generație sunt preconizate să fie echipate cu Starlink, oferind o experiență consecventă la bord, indiferent de rută sau destinație.

"Suntem încântați să aducem Starlink la bordul aeronavelor Wizz Air și să transformăm experiența de călătorie pentru milioane dintre clienții săi. Menținerea unei conectivități fluide pentru pasageri și echipaje la peste 9.000 de metri altitudine este exact scopul pentru care a fost creată această tehnologie. Așteptăm cu nerăbdare să oferim internet fiabil și de mare viteză de la decolare până la aterizare", a declarat Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales în cadrul SpaceX.