Cel mai mare aeroport din ţară, Henri-Coandă, supranumit de o perioadă ruşine naţională din cauza lucrărilor şi a condiţiilor, îşi extinde lucrările şi în exterior. De astăzi, parcarea din faţa terminalului Sosiri se închide temporar, tot pentru modernizare şi consolidare. Aproape 600 de locuri devin astfel indisponibile.

Începând de astăzi, 19 august, șoferii care ajung pe aeroportul din București, la Otopeni, nu mai pot folosi temporar parcarea de la Sosiri, iar accesul auto va fi restricționat până la începutul anului viitor. Parcarea construită în 2003 are nevoie de intervenții la rezistență, fundații și instalații.

După consolidarea clădirii, aceasta va fi adaptată mai bine și din punct de vedere seismic. Închiderea înseamnă 558 de locuri, dintr-un total de 2.226 de locuri de parcare. Pentru pasageri, recomandarea este să-și lase mai mult timp pentru deplasare.

Taxiurile și mașinile de tip ride-sharing se vor muta la terminalul Plecări. Tot acolo, autobuzele 100 și 442 vor opri pentru toți pasagerii.

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Veștile bune sunt că, din această toamnă, o parcare cu peste 1.000 de locuri va fi gata, iar alte două, cu peste 1.600 de locuri, sunt în pregătire. Iar traficul este în creștere. Doar în primele șase luni ale anului 2026, un total record de peste 8 milioane de pasageri.