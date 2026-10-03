Mai primim un răgaz. România evită retrogradarea la "junk", dar problemele economice nu dispar peste noapte. Pe scurt, țara încă se poate împrumuta de pe piețele internaționale, însă costurile și presiunile asupra bugetului sunt în continuare mari. Iar contextul politic, tot mai complicat.

Contextul politic este menționat și de către cei de la Standard & Poor's care spun în evaluare că instalarea unui Guvern cu putere de plină la București este una esențială.

Însă, în lipsa unui acord pentru formarea Guvernului, consolidarea fiscală pentru 2026 continuă, iar alocările până în septembrie anul acesta din fondurile PNRR, fonduri europene, au fost în proporție de 90% prin măsuri legislative ad hoc. Este a treia evaluare a agenției anul acesta.

Vorbim de alte două evaluări făcute de Fitch și Moody's și reamintim, în vară, cei de la Fitch și-au schimbat decizia după ce guvernul a trimis clarificări suplimentare. Iar, în acest context, trebuie menţionat că luni vor fi demarate din nou consultări pentru formarea unui guvern la ora 14. Președintele Nicușor Dan cheamă la Palatul Cotroceni partidele și formațiunile politice din Parlament.

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Consultările sunt programate să se încheie la ora 19 și cel mai probabil vom vedea și o desemnare după ce a treia încercare a președintelui nu a trecut de votul Parlamentului. Am văzut săptămâna aceasta, cabinetul Siegfried Mureșan nu a strâns voturile necesare, 233 pentru instalarea la Palatul Victoria. Și în acest context vorbim și de o problemă, cea a cursului.

Moneda națională s-a depreciat față de euro și va fi o chestiune de urmărit pe viitor în contextul actual.