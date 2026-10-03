Un minut şi jumătate. Doar câteva sute de metri. Atât a apucat o șoferiță din Galați, cu permis luat de trei zile, să conducă duba familiei. Şi ea și alți trei oameni, printre care şi fiica ei, de şapte ani, au murit loviți în plin de un tren de pasageri. Tragedia a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar imaginile, cu puternic impact emoțional, arată momentul în care tânăra de 26 de ani îşi continuă drumul, deși semnalele luminoase și acustice o avertizau că se apropie un tren.

În dreptul localităţii Ghidigeni, camerele de supraveghere au surprins momentul impactului de neevitat: trenul Iaşi-Bucureşti a spulberat o dubă și a făcut-o bucăţi pe care le-a împrăştiat zeci de metri de-a lungul căii ferate.

Trecerea la nivel cu calea ferată nu are barieră, dar este semnalizată. În momentul impactului, semnalele acustice și luminoase funcționau. Becurile roșii clipeau, alarma suna, însă șoferița a ignorat complet pericolul și a accelerat. O manevră de neînțeles, a cărei singură explicație ar putea fi lipsa totală de experiență la volan.

La volanul maşinii era o femeie de 26 de ani. Abia de 3 zile îşi luase permisul de conducere. A urcat la volan cu doar câteva sute de metri înainte de trecerea la nivel cu calea ferată. Îi luase locul tatălui ei, care condusese până aproape de intrarea în localitate. Printre pasageri era şi fiica femeii, elevă în clasa întâi, şi o altă rudă, de 45 de ani. Nimeni nu a scăpat.

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”Nu părea să fi avut instinctul ăla de a reduce (n.r viteza)”.

”Probabil i-a bătut soarele în ochi şi nu a văzut şi, cred eu, că ascultau muzică de nu au auzit semnalele acustice”.

”Aici nu e primul accident, aici s-au întâmplat mai multe accidente. Aşa le-a fost să fie, probabil”, spun alți șoferi.

În România, de-a lungul anului trecut, aproape la fiecare trei zile a avut loc un accident la o trecere la nivel cu calea ferată.