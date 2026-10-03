România a evitat, pentru moment, retrogradarea în categoria "junk", după ce agenția de rating S&P a menținut ratingul suveran la BBB-, ultima treaptă din categoria "investment grade". Perspectiva rămâne, însă, negativă.

Cât a ajuns să coste 1 EURO după ce România a scăpat la mustață de ratingul JUNK. Cursul actualizat - ProfiMediaImages

În acest context, cursul valutar din România rămâne atent urmărit. Datele publicate sâmbătă dimineață, la 12 ore după anunțul făcut de S&P, arată cât trebuie să plătească românii pentru un euro la casele de schimb.

Cât costă un euro la casele de schimb din București

Potrivit datelor centralizate de site-ul valutare.ro, la data de 3 octombrie, cursul de schimb diferă ușor de la o casă de schimb la alta.

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În cazul primelor cotații afișate pe platformă, euro este cumpărat de casele de schimb cu valori în jurul nivelului de 5,30 - 5,33 lei, în timp ce prețul de vânzare se situează, în general, în zona 5,37 - 5,40 lei.

Ariana Exchange - 5,3230 lei la cumpărare / 5,3770 lei la vânzare

Holux Exchange - 5,3000 la cumpărare / 5,3750 la vânzare

Avangard & MoneyGram - 5,3200 / 5,3750

Berceni Sun Plaza - 5,3380 / 5,3990

Prin urmare, pentru cine cumpără euro, prețul efectiv întâlnit la casele de schimb din București este, în funcție de unitate, de aproximativ 5,37 - 5,43 lei. Platforma notează că unele case pot afișa cursuri avantajoase pentru anumite sume.

Cursul de referință de la BNR

La 2 octombrie, cursul interbancar afișat de Banca Națională a României, la final de zi, a fost de 5,3335 lei pentru un euro, mai mic cu 0,0071 față de maximul zilei.

România a scăpat la limită de "junk"

Datele valutare vin la scurt timp după decizia S&P privind ratingul României. Agenția a menținut calificativul BBB-.

Decizia nu elimină riscul unei retrogradări viitoare, dar dă guvernanților timp pentru a încerca să reducă deficitul bugetar.