Cât a ajuns să coste 1 EURO după ce România a scăpat la mustață de ratingul JUNK. Cursul actualizat
România a evitat, pentru moment, retrogradarea în categoria "junk", după ce agenția de rating S&P a menținut ratingul suveran la BBB-, ultima treaptă din categoria "investment grade". Perspectiva rămâne, însă, negativă.
În acest context, cursul valutar din România rămâne atent urmărit. Datele publicate sâmbătă dimineață, la 12 ore după anunțul făcut de S&P, arată cât trebuie să plătească românii pentru un euro la casele de schimb.
Cât costă un euro la casele de schimb din București
Potrivit datelor centralizate de site-ul valutare.ro, la data de 3 octombrie, cursul de schimb diferă ușor de la o casă de schimb la alta.
În cazul primelor cotații afișate pe platformă, euro este cumpărat de casele de schimb cu valori în jurul nivelului de 5,30 - 5,33 lei, în timp ce prețul de vânzare se situează, în general, în zona 5,37 - 5,40 lei.
- Ariana Exchange - 5,3230 lei la cumpărare / 5,3770 lei la vânzare
- Holux Exchange - 5,3000 la cumpărare / 5,3750 la vânzare
- Avangard & MoneyGram - 5,3200 / 5,3750
- Berceni Sun Plaza - 5,3380 / 5,3990
Prin urmare, pentru cine cumpără euro, prețul efectiv întâlnit la casele de schimb din București este, în funcție de unitate, de aproximativ 5,37 - 5,43 lei. Platforma notează că unele case pot afișa cursuri avantajoase pentru anumite sume.
Cursul de referință de la BNR
La 2 octombrie, cursul interbancar afișat de Banca Națională a României, la final de zi, a fost de 5,3335 lei pentru un euro, mai mic cu 0,0071 față de maximul zilei.
România a scăpat la limită de "junk"
Datele valutare vin la scurt timp după decizia S&P privind ratingul României. Agenția a menținut calificativul BBB-.
Decizia nu elimină riscul unei retrogradări viitoare, dar dă guvernanților timp pentru a încerca să reducă deficitul bugetar.