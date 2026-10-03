Rochii transparente, costume supradimensionate, pantaloni largi şi jachete din piele. Toate într-o croială rafinată sub semnătura Victoriei Beckham. Colecţia sa a captat toată atenţia la Săptămâna Modei de la Paris. Vedeta a fost susţinută de întreaga familie. Mai puţin de rebelul fiu Brooklyn, care a fost prezent în acelaşi timp la un alt eveniment, tot în capitala Franţei.

Victoria Beckham a ales Conciergerie, fostul palat regal din Paris, unde Regina Maria Antoaneta a stat în arest. La lumina lumânărilor, fotomodelele au prezentat publicului o colecţie rafinată, din care n-au lipsit costumele largi cu umeri laţi, pantaloni lungi până în pământ, rochii şi fuste transparente ori mărgele şi jachetele din piele cu gulere supradimensionate. Toate creaţiile au avut ca sursă de inspiraţie vestimentaţia anului 1920 şi au fost asortate cu genţi uriaşe.

Ce spune creatoarea de modă despre noua ei colecţie

"Mă simt foarte bine. Sunt atât de mândră pentru unde ne aflăm ca brand şi unde a ajuns afacerea. Pentru mine, totul este despre produse, fie că vorbim de modă sau cosmetice. Foarte mult timp ne concentrăm pe fiecare detaliu ca să fiu convinsă că tot ce pun în creaţie este cel mai bun din categoria sa", explică Victoria Beckham, creator de modă.

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Aproape întreaga familie a susţinut-o pe vedetă la Paris: soţul său David şi copiii Cruz şi Romeo, care au venit însoţiţi de iubitele lor. Marele absent, ca de obicei, a fost Brooklyn. Certat cu părinţii, acesta şi-a însoţit soţia la defilările altor case de modă celebre.