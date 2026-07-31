Centrala nucleară Paks din Ungaria, care generează aproximativ jumătate din energia electrică a acestei ţări şi a cărei activitate va fi suspendată în urma scăderii record a nivelului apelor Dunării, ar putea rămâne oprită multe săptămâni, întrucât se estimează că nivelul apei fluviului va fi în continuare prea scăzut pentru ca centrala să poată funcţiona în siguranţă, a declarat vineri premierul ungar Peter Magyar, transmite Reuters.

Debitul scăzut al Dunării obligă şi Ungaria să închidă centrala nucleară Paks pentru mai multe săptămâni - Profimedia

Oprirea centralei survine concomitent cu un val de caniculă, ce ar urma să crească cererea de energie electrică la orele de vârf cu 20%. Prin urmare, guvernul ungar le-a cerut societăţilor industriale să-şi diminueze consumul de energie.

Cele patru reactoare ale centralei nucleare Paks funcţionează în prezent la mai puţin de 50% din capacitatea lor combinată de 2 gigawaţi şi ar urma să fie oprite complet luni, oprire despre care Magyar afirmase joi că ar putea surveni vinerea aceasta.

Apa din Dunăre este folosită pentru răcirea reactoarelor, care vor putea fi repornite numai după ce nivelurile apei se vor restabili suficient pentru o funcţionare în siguranţă, "dar estimarea este că acest lucru nu se va întâmpla în următoarele săptămâni", a spus Magyar în timpul unei conferinţe de presă la rafinăria Dunărea a companiei energetice MOL din Szazhalombatta.

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El a susţinut joi că Ungaria îşi poate compensa necesarul de energie prin importuri. Totuşi, combinaţia dintre o producţie internă mai mică şi o cerere mai mare ar putea crea o situaţie critică în sistemul energetic.

În aceste condiţii, premierul ungar şi-a reiterat vineri apelul către marile companii industriale, inclusiv producătorii auto şi de baterii, să-şi diminueze consumul de electricitate şi apă.