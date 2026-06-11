Procurorii DNA au dispus plasarea sub control judiciar a unui șef de serviciu din cadrul ANPC, acuzat de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență, după ce ar fi cerut 15.000 de lei de la managerul unui club din Mamaia, promițând că va interveni pe lângă alți comisari pentru ca unitatea să nu fie sancționată în urma unui control pentru nereguli. Ancheta este în desfășurare.

Şef din ANPC cercetat pentru trafic de influenţă. A cerut 15.000 de lei pentru a proteja un club din Mamaia - arhivă

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 10 iunie 2026, a lui Dragomirescu Bogdan-Eduard, la data faptelor șef al Serviciului Corp Control din cadrul ANPC, acuzat de instigare la abuz în serviciu și trafic de influență.

Potrivit DNA, în luna iulie 2025, inculpatul ar fi pretins și primit 15.000 de lei de la reprezentantul unui club din Mamaia, promițând că își va folosi influența asupra comisarilor ANPC pentru a evita sancțiuni sau chiar închiderea temporară a activității în urma unui control derulat în cadrul campaniei "Litoral 2025".

Anchetatorii susțin că, în urma intervențiilor sale, inspectorii ANPC nu ar fi aplicat sancțiunile corespunzătoare, deși au fost constatate deficiențe, situație care ar fi afectat interesele legale privind protecția consumatorilor.

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Pe durata controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, inclusiv să se prezinte la anchetă ori de câte ori este chemat, să nu părăsească țara fără acordul DNA și să nu comunice cu persoanele indicate de procurori. Ancheta este în desfășurare.