Legendarul Zinedine Zidane, prezentat oficial drept noul selecţioner al Franţei 

Naţionala de fotbal a Franţei are un nou antrenor, legendarul Zinedine Zidane fiind prezentat oficial, marţi, drept noul selecţioner al "cocoşilor galici".

Zinedine Zidane, noul selecţioner al Franţei, alături de Philippe Diallo, preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal - Facebook/ FFF - Fédération Française de Football﻿

Zidane revine, practic, în antrenorat după o pauză de cinci ani şi preia naţionala Franţei după ce "cocoşii galici" au terminat pe locul 4 Cupa Mondială 2026.

Zidane îl înlocuieşte, practic, pe Didier Deschamps, fostul său coleg de la naţionala Franţei, care a decis că are nevoie de o nouă provocare în carieră, după ce a petrecut nu mai puţin de 14 ani pe banca tehnică a naţionalei Franţei.

Zinedine Zidane a mai antrenat doar pe Real Madrid, în două rânduri, iar fanii naţionalei Franţei sunt sceptici în legătură cu şansele acestuia de a obţine rezultate istorice pe banca Franţei, chiar dacă Zidane (54 de ani) a câştigat, printre altele, de trei ori Liga Campionilor şi de câte două ori Supercupa Europei şi Campionatul Mondial al cluburilor, cu Real Madrid.

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Zinedine Zidane va fi asistat de Guy Stephan şi Franck Raviot, iar contractele celor trei intră în vigoare, practic, de la 1 septembrie 2026. Misiunea lui Zidane nu este una uşoară, Franţa urmând să joace în a doua jumătate a anului duble de foc cu Turcia, Belgia şi Italia, într-o nouă ediţie a UEFA Nations League.