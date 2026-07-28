Imagini care au puternic impact emoţional au fost surprinse pe o şosea din Dolj. O maşină în care erau doi soţi a fost străpunsă de o bară metalică după ce şoferul a pierdut controlul volanului şi a lovit un parapete.

Accidentul a avut loc luni seara în apropierea orașului Segarcea din județul Dolj. Din primele verificări, în eveniment a fost implicat un singur autoturism și a fost condus de un bărbat în vârstă de 73 de ani din Craiova.

La un pas de moarte

La un moment dat șoferul a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe partea carosabilă și a intrat în plin într-un parapete. Din imaginile surprinse de martori se vede cum mașina este străpunsă de bară metalică. În urma accidentului, atât șoferul cât și pasagera în vârstă de 73 de ani au suferit mai multe răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri de specialitate.

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Șoferul nu a putut fi testat la fața locului cu aparatul etilotest, iar din acest motiv polițiștii au dispus prelevarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. În acest caz, oamenii legi au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul.