Şeful de la Inspecţia Muncii Bucureşti a venit la serviciu ca la club! Costel Grojdea a fost surprins la volanul unui Lamborghini de 300.000 de euro. Maşina nu apare în declaraţia de avere. După ce imaginile au devenit publice, Ministrul Muncii a decis să ia măsuri: îl trimite înapoi la Iaşi, de unde fusese detaşat în Capitală.

Totul a pornit de la cele imagini publicate de presă în care Costel Grojdea, șeful ITM București, apare venind la serviciu cu un Lamborghini Urus de aproximativ 300.000 de euro. Mașina apărea în fotografii, parcată ostentativ lângă Loganurile și Dusterele instituției și sărea în evidență pentru toată lumea. Bolidul nu apare și în declarația de avere a lui Grojdea.

Potrivit investigației, SUV-ul ar fi înmatriculat pe numele unei firme din Iași. După apariția acestor imagini, șeful ITM București a avut o intervenție televizată în care a spus că mașina nu îi aparține. Susține că ar fi adus-o din Iași la București pentru revizie la rugămintea unui cunoscut.

Mai mult a declarat că va lăsa mașina aici în Capitală și că se va întoarce acasă la Iași cu trenul, el fiind detașat în București. Explicația nu l-a convins însă și pe ministrul Muncii. În această după-miază, Florin Manole a decis încetarea detașării lui Costel Grojdea la București fără un motiv exact. El se va întoarce la ITM Iași, pe o funcție pe care o avea înainte.

În ordinul semnat de ministrul se precizează că are la dispoziție 3 zile pentru a preda atribuțiile și bunurile de serviciu. La Iași, el va avea un salariu brut de aproape 15.000 de lei pe lună.

